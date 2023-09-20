Люди под завалами и двое погибших спасателей. Что известно о взрыве газа в многоэтажке в Балашихе — кадры с места ЧП

Под завалами могут оставаться люди. Среди них — 36-летняя Мария и ее 5-летняя дочь Соня. Именно их голоса слышали спасатели, когда искали выживших. В этот момент произошло повторное обрушение — на сотрудников МЧС рухнула панельная плита.

