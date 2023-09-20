Люди под завалами и двое погибших спасателей. Что известно о взрыве газа в многоэтажке в Балашихе — кадры с места ЧП

Утром 20 сентября в квартире на
Под завалами могут оставаться люди. Среди них — 36-летняя Мария и ее 5-летняя дочь Соня. Именно их голоса слышали спасатели, когда искали выживших. В этот момент произошло повторное обрушение — на сотрудников МЧС рухнула панельная плита.
Как сейчас выглядит место трагедии и что говорят местные жители — смотрите в коротком видео чуть выше.
СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди возможных причин взрыва — неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газом. Сейчас силовики проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний. Известно, что три дня назад газовики проверяли оборудование в этом доме.
Наши коллеги из MSK1.RU ведут онлайн-репортаж с места событий.