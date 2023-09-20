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СрочноПеред взрывом в Балашихе в доме побывали газовики
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Люди под завалами и двое погибших спасателей. Что известно о взрыве газа в многоэтажке в Балашихе — кадры с места ЧП

Накануне трагедии в доме работали газовики, они проверяли оборудование

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Видео: Городские порталы

Утром 20 сентября в квартире на 4-м этаже панельной многоэтажки в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. По предварительным данным, шесть человек погибли, в том числе двое спасателей.

Под завалами могут оставаться люди. Среди них — 36-летняя Мария и ее 5-летняя дочь Соня. Именно их голоса слышали спасатели, когда искали выживших. В этот момент произошло повторное обрушение — на сотрудников МЧС рухнула панельная плита.

Как сейчас выглядит место трагедии и что говорят местные жители — смотрите в коротком видео чуть выше.

СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди возможных причин взрыва — неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газом. Сейчас силовики проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний. Известно, что три дня назад газовики проверяли оборудование в этом доме.

Наши коллеги из MSK1.RU ведут онлайн-репортаж с места событий.

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