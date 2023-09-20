«Он трус, неконфликтный очень»: таксист задушил беременную женщину, а потом попросил прощения у ее родных

Лариса Богатырева ждала внука пять лет, но ее дочь — Ирина — так и не родила. Однажды вечером, будучи на пятом месяце беременности, Ирина вызвала такси, поездка на котором закончилась для нее трагически. 40-летний водитель Александр Журавко «внезапно почувствовал сильную ненависть к пассажирке» и решил ее убить.
Эта громкая история произошла в Волгограде. Почему таксист решил расправиться с беременной женщиной — смотрите в видео чуть выше.
Александр Журавко был последним, кто видел пропавшую Ирину Богатыреву. Его задержали по горячим следам. На допросе он признался в убийстве и даже показал место, где находилось тело беременной женщины.
Как выяснилось, таксист остановил машину в безлюдной местности. Сначала он несколько раз ударил Ирину по голове, после чего задушил капюшоном. С тела беременной женщины Журавко снял золотые серьги, две цепочки, две подвески, три кольца общей стоимостью более
Супруга таксиста до последнего не верила в виновность своего мужа:
— Он не мог такое сделать. Я даже звонила его бывшей жене, спрашивала у нее. Он трус, неконфликтный очень. Я с ним 10 лет жила, он воспитал моего сына от первого брака, дочку с ним воспитываем общую... Он на заправке работает и таксистом подрабатывает. В ту ночь действительно уезжал из дома. Он даже меня с собой звал, но у меня вторая смена была, я в детском саду работаю. Я не смогла. В тот вечер мы общались, переписывались с ним. Когда он вернулся ночью, я уже спала. Утром мы проснулись и всё было хорошо.
На суде Александр Журавко попросил прощения у матери и сестры убитой, а также просил переквалифицировать его действия. Подробнее об этой истории наши коллеги из V1.RU рассказывали в отдельном материале.
— Ирина очень ждала своего малыша и безмерно радовалась, что забеременела. Мы с ней ездили в храмы, где она просила о Божьей милости подарить ей ребеночка, но, видно, не судьба, — вспоминала на похоронах Наталья, подруга убитой женщины.