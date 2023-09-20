«Он трус, неконфликтный очень»: таксист задушил беременную женщину, а потом попросил прощения у ее родных

Супруга таксиста до последнего не верила в виновность своего мужа:

— Он не мог такое сделать. Я даже звонила его бывшей жене, спрашивала у нее. Он трус, неконфликтный очень. Я с ним 10 лет жила, он воспитал моего сына от первого брака, дочку с ним воспитываем общую... Он на заправке работает и таксистом подрабатывает. В ту ночь действительно уезжал из дома. Он даже меня с собой звал, но у меня вторая смена была, я в детском саду работаю. Я не смогла. В тот вечер мы общались, переписывались с ним. Когда он вернулся ночью, я уже спала. Утром мы проснулись и всё было хорошо.

