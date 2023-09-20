В Запорожье предупредили о новой волне контрнаступления Украины: новости СВО за 19 сентября

Кроме того, в интервью американскому телеканалу PBS турецкий президент отметил, что Россию не удастся «заставить уйти из Крыма». Он вспомнил, как еще в 2014 году вел переговоры по этому поводу с Владимиром Путиным.

— И я не добился успеха в них. И я не смог заставить их уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся. Я думаю, что время покажет, — подчеркнул Эрдоган.

Эстония отказалась принимать у себя выселяемых из Латвии россиян

Эстонский департамент полиции и пограничной охраны будет следить за тем, чтобы никто из граждан России, проживающих в Латвии, и которым, вероятно, предпишут покинуть страну, не оказался в Эстонии. Об этом министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс рассказал в беседе с журналистами портала ERR.