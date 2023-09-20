Специалистов по мобилизации активно ищут в России. Почему именно сейчас?

Этой осенью в России резко увеличилось число вакансий для специалистов по воинскому и мобилизационному учету. Последний раз эта профессия была востребована ровно год назад — вскоре после того, как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В этом году никаких заявлений не было, но спрос на специалистов по сравнению с прошлой осенью вырос в шесть раз. Разбираемся, с чем это связано.
Кому нужны специалисты по мобилизации
Специалистов по мобилизации ищут все: от мала до велика. Соответствующие вакансии публикуют и маленькие компании, и компании побольше (ВТБ Банк, билайн и «Аэрофлот»), и совсем большие государственники. Например, вакансии опубликовали правительство Москвы и администрация Железнодорожного района Улан-Удэ. Искали специалиста и в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Югре, но его быстро нашли — вакансия уже закрыта.
Еще год назад, в мае 2022 года, в России была открыта всего лишь 21 вакансия, сейчас по всей стране ищут сотни специалистов. Эксперты по мобилизации стали нужны буквально всем.
Чем занимается специалист по мобилизации
Как нам рассказали в пресс-службе сервиса по интернет-рекрутингу Hh.ru, спрос вырос в первую очередь у коммерческих организаций: чаще всего таких специалистов ищут в IT-компаниях — открыли 12% соответствующих вакансий. Еще 10% вакансий открыты компаниями по строительству и недвижимости. Тройку лидеров-компаний, нуждающихся в специалистах по воинскому учету, занимают фирмы, связанные с логистикой, перевозками и складами — на них приходится 8% всех вакансий.
Средняя предлагаемая зарплата для такого специалиста — 55 тысяч рублей. Однако некоторые компании готовы заплатить намного больше: например, в Москве специалисту по воинскому учету, которого приглашают в один из медицинских центров, готовы заплатить 115 тысяч рублей.
В перечень обязанностей специалиста по воинскому учету входит:
- ведение воинского учета в полном объеме;
- своевременное предоставление сведений о приеме / увольнении граждан, подлежащих воинскому учету, в военные комиссариаты;
- формирование и ведение карточек военнообязанных, внесение соответствующих изменений и т. д.;
- поддержание в актуальном состоянии сведений, касающихся воинского учета;
- осуществление ежегодных сверок о воинском учете с соответствующими комиссариатами;
- регулярная разработка плана работы по ведению воинского учета;
- разработка методических материалов для других специалистов в компании, ответственных за ведение воинского учета;
- формирование архива документов воинского и кадрового учета;
- консультирование сотрудников по различным вопросам, связанным с воинским учетом.
64% компаний ждут сотрудника с опытом работы от 1 года до 3 лет, в 29% рабочих мест от специалиста требуется опыт от 3 до 6 лет, в 2% случаев — более 6 лет. Кроме того, в требованиях фигурируют знание трудового законодательства и наличие навыков оформления кадровых документов, воинского учета, опыт ведения специального воинского учета и опыт разработки локальных нормативных актов по кадрам и воинскому учету. Компании рассчитывают, что специалист будет внимателен к деталям, ответственен и справится с работой с большим объемом информации.
Встречаются вакансии и в военкоматах.
— Если говорить о специалистах по воинскому учету в военкомате, то это просто сотрудник, который ведет документно-учетные дела призывников, проверяет списки, смотрит документы, чтобы своевременно вставали и снимались с воинского учета, извещались о призывных мероприятиях. Это просто сотрудник военкомата, делопроизводитель, — заявил Евгений Крылов.
Как вырос спрос на специалистов
До мобилизации в прошлом году мы даже не знали о существовании такой профессии, но за год спрос на специалистов вырос в разы. Точное количество вакансий, опубликованных на Нh.ru за год, нам узнать не удалось:
— С начала года в России было открыто 1,2 тысячи вакансий для специалистов по воинскому учету, — рассказали нам в уральской пресс-службе Нh.ru.
— В 2023 году (с января по сентябрь) в России было открыто 678 вакансий для специалистов по воинскому учету, — заявили в сибирской пресс-службе Нh.ru.
Последний раз высокий спрос на специалистов по мобилизации был в сентябре прошлого года, но и тогда за один месяц число вакансий увеличилось всего до 99. Сейчас же специалистов ищут сотнями.
Связано ли это с мобилизацией
Юрист Евгений Крылов заверяет: поиск специалистов никак не связан с новыми волнами мобилизации, о которых говорят тем чаще, чем ближе осенний призыв.
— Скорее всего, компаниям нужен юрист, который хорошо знает закон о воинском учете и будет спасать организацию от штрафов со стороны воинского законодательства за несвоевременное извещение, несвоевременную постановку на воинский учет и так далее, — рассказал Евгений Крылов.
Речь идет о штрафах, появившихся после того, как Госдума приняла поправки в закон, которые ужесточают санкции за неисполнение обязанностей по воинскому учету как для граждан, так и для организаций.
— Коммерческие организации пытаются себя защитить, так как там предусмотрены очень большие штрафы, — заключил Евгений Крылов.
Так, если работодатель не оповестил сотрудников о наличии повестки о призыве на военную службу по мобилизации или не оказал содействия по явке работника в военкомат, то должностное лицо будет оштрафовано на сумму до 80 тысяч рублей, а юридическое лицо получит штраф до 500 тысяч рублей.
Если работодатель не оповестит граждан о вызове военного комиссариата, то должностное лицо заплатит до 50 тысяч рублей, юридическое — до 400 тысяч. За непредставление сведений, необходимых для ведения воинского учета, предусматривается штраф до 50 тысяч рублей.
Штрафы выросли более чем в десятки раз — раньше по этой статье штрафовали не более чем на 3 тысячи рублей. По мнению Евгения Крылова, именно поэтому в последние месяцы все компании обеспокоились поиском специалиста по мобилизационному учету.