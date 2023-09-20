Специалистов по мобилизации активно ищут в России. Почему именно сейчас?

Чем занимается специалист по мобилизации

Как нам рассказали в пресс-службе сервиса по интернет-рекрутингу Hh.ru, спрос вырос в первую очередь у коммерческих организаций: чаще всего таких специалистов ищут в IT-компаниях — открыли 12% соответствующих вакансий. Еще 10% вакансий открыты компаниями по строительству и недвижимости. Тройку лидеров-компаний, нуждающихся в специалистах по воинскому учету, занимают фирмы, связанные с логистикой, перевозками и складами — на них приходится 8% всех вакансий.



Средняя предлагаемая зарплата для такого специалиста — 55 тысяч рублей. Однако некоторые компании готовы заплатить намного больше: например, в Москве специалисту по воинскому учету, которого приглашают в один из медицинских центров, готовы заплатить 115 тысяч рублей.