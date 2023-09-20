Дом — сгорел, сыновья — на СВО. Как пенсионерка с инвалидностью борется за жилье с чиновниками

— Мне сказали: «Пусть дети вам помогут. Жилья нет». В январе и так было 4 пожара . Спрашивала насчет временной квартиры. А мне сказали: «Зачем временная? Там ничего нет!» За это время построили три дома. Но их все отдали сиротам, — говорит Касиба.



В пожаре у Касибы сгорело всё. Начинать новую жизнь помогали родные, соседи и незнакомые люди. В то время пенсионерка уже не работала, у нее третья группа инвалидности.



— Стали помогать люди. К примеру, дали диван, на котором вы сидите. Пошла на рынок, и там одели меня: торгаши дали платье, белье. Подходили к каждому, объясняли, что у меня случилось, — вспоминает она.

