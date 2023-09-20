Дом — сгорел, сыновья — на СВО. Как пенсионерка с инвалидностью борется за жилье с чиновниками

Первого января семь лет назад в доме Касибы Таировой в деревне Касьяново Тюменской области резко потух свет. Она выбежала на веранду и увидела огонь. Касиба вернулась в комнату, взяла документы, надела пальто и шапку. Затем легла на пол и ползком выбралась на улицу — за спиной уже полыхало, шапка сгорела на голове.
Сейчас в этом месте — половина деревянной стены, разваленная печка и выжженная земля. Всё, что осталось от дома Касибы, где она прожила
Историю пенсионерки рассказали наши коллеги из 72.RU.
«Начала выходить — всё горит»
В деревню Касьяново Касиба переехала около сорока лет назад. Она работала кладовщиком в совхозе, вышла замуж. От предприятия ее мужу дали дом, который они потом приватизировали. В доме было две спальни, зал, кухня и прихожая — всего 72 квадрата.
Когда Касибе было 38, муж умер, позже разъехались дети. Она стала жить одна. В ночь, когда случился пожар, в доме кроме нее не было никого.
— Я вышла на улицу, а потом обратно вернулась за документами. Схватила коробку, надела пальто и шапку. Сразу подумала про документы. Начала выходить — уже всё горит. Я ползком выбралась, — рассказывает Касиба Таирова.
На помощь пришли соседи — тушили дом снегом. Потом подъехали пожарные, но жилье спасти не удалось.
Позже выяснилось, что пожар произошел из-за проводки. Касиба предполагает, что ее мог задеть кот, из-за чего случилось замыкание.
«Я не доживу до момента, когда мне дадут квартиру»
После пожара Касиба пошла на прием в местную администрацию. Там дали перечень с документами и сказали собрать все по списку. В результате Касибу и ее двоих сыновей (они тоже были прописаны в сгоревшем доме) поставили на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В
— Мне сказали: «Пусть дети вам помогут. Жилья нет». В январе и так было
В пожаре у Касибы сгорело всё. Начинать новую жизнь помогали родные, соседи и незнакомые люди. В то время пенсионерка уже не работала, у нее третья группа инвалидности.
— Стали помогать люди. К примеру, дали диван, на котором вы сидите. Пошла на рынок, и там одели меня: торгаши дали платье, белье. Подходили к каждому, объясняли, что у меня случилось, — вспоминает она.
После пожара Касиба жила у дочки в Тобольске. Потом появился вариант переехать в дом в родном Касьяново к сестре мужа. Это жилье в муниципальной собственности, и родственница там не живет. Владелице комнату дали много лет назад, когда та еще работала няней в интернате. Жилье сестра мужа не приватизировала, поэтому по закону оно может перейти другому человеку. Этого и опасается Касиба.
В распоряжении Касибы на сегодняшний день большой деревянный дом. Только жить можно в одной из его комнат — там кухня, спальня и гостиная. Красили пол, клеили обои и потолок там вместе с сыновьями. Для этого 15 тысяч пришлось взять в кредит. Остальные мелочи докупала с пенсии.
Вторая половина дома — с прогнившими стенами и потолками. Оттуда пахнет старостью, сыростью и грязью. Сколько лет там никто не живет, Касиба уже не помнит. Она боится, что половина дома может обрушиться и тогда она лишится единственного жилья. Отчасти это послужило причиной именно в этом году начать выяснять, почему так долго идет ее очередь на получение квартиры.
Тем не менее сотрудники местной администрации уже приходили к Касибе после ее последней жалобы. Они проверяли качество ее жизни и заключили — всё в порядке. И только тогда объявили, что для получения нового жилья нужен еще один документ. Еще семь лет назад Касиба должна была предоставить справку о том, что ее сгоревший дом непригоден для жизни. Но, как говорит сама пенсионерка, она об этом не знала.
— Они сказали, что я незаконно тут живу, что родственница не имела права пускать меня в муниципальную квартиру. Думаю, что от департамента потребовали отчет. В тот день они сказали, что не хватает документа о том, что старый дом негоден для жилья. Экспертиза стоит около десяти тысяч. Почему они все
Чтобы получить заключение экспертизы, необходимо потратить около десяти тысяч рублей. Но у Касибы таких денег нет. Двоих сыновей, которые были для нее опорой и поддержкой, мобилизовали в сентябре прошлого года.
— Боюсь, не доживу, когда мне дадут квартиру, — пессимистично настроена Касиба.
«Кадры постоянно меняются»
Касиба говорит, что помогает получить жилье ей ее родственница. Это она пишет в ведомства и обратилась в СМИ. Историю взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом в небольшой сельской администрации знали уже с утра того дня.
— Она с семьей в составе три человека состоит на учете нуждающихся. На сегодняшний день она одна. В личном деле проходит по категории «малоимущая». Первоочередного права получить жилье у нее нет. У нее есть справка о пожаре. Но справка основанием на первоочередное получение жилья не является. Должно быть заключение о непригодности. Это делают независимые экспертные комиссии, которые находятся в городе, — объяснила сотрудница районной администрации.
Сотрудница сказала, что в 2016 году Касибе должны были разъяснить, что экспертное заключение необходимо (оно бы могло стать причиной поставить пенсионерку в список тех, кому жилье необходимо в первую очередь). Но сейчас точно сказать, говорил ли ей об этом сотрудник администрации, невозможно — кадры постоянно меняются.
— Если бы у нее этот документ был, она бы могла жилье получить. На данный момент в списках 15 человек на первоочередное получение жилья. Свободными квартирами мы не богаты.
По словам собеседницы, серьезно заниматься вопросами жилья Касиба начала только в этом году. По ее мнению, женщина живет в нормальных условиях и жилье лучше в районе вряд ли смогут предоставить.
— Конечно, если с городом сравнивать, когда туалет на улице, — кажется, всё. Но у нас половина так живут. Баня есть, вода заведена, тепло. Та женщина, которая пустила Касибу, сделала это без нашего ведома. Мы даже не знаем, на каких условиях — платит она или нет. Получается, что она может обогащаться за счет муниципальной собственности, — говорит представитель администрации.
Сейчас Касибе снова необходимо подтверждать свой низкий доход. Но сделать это будет проблематично.
— Также нужно получить заключение о том, что она малоимущая. В составе семьи — три человека. Парни на СВО, получают хорошо. Выход — исключить сыновей из состава семьи. Но мы сейчас ей об этом говорить не стали, потому что непонятно, как это человек воспримет.
Когда Касиба сможет получить квартиру — неизвестно. Временное жилье администрация тоже предоставить не может, его просто нет.
— Мы даже не может предложить временную квартиру. Она сейчас живет в муниципальном жилье. Предложить ей могут такое же или еще убитее.
«Если в администрации говорят, что жильем не располагают, то люди обращаются в суд»: мнение юриста
Мы спросили юриста Владимира Кустова насчет сложившейся ситуации. Он считает, что важно в таких делах — вовремя собрать необходимые документы:
— Есть нормы федерального и регионального законодательства. Нужно изучать те, что действуют в Тюменской области. Я из своей практики могу сказать, что есть очереди общие, а есть специальные. Во втором случае должны учитывать, в каком помещении живет человек на данный момент, насколько оно пригодное. Такие документы делаются, как правило, сразу. Как правило, когда подают заявление в администрацию, там отказывают в постановке на очередь. Всё это переходит в суд, который обязывает человеку предоставить жилое помещение. Но какие-то сроки не регламентированы. Все экспертизы и справки нужно изучать. Важно понимать, какие документы должны собрать, чтобы поставить человека на очередь во внеочередном порядке, а не по общим основаниям. В специальную очередь могут поставить, к примеру, малоимущих, которые проживают в аварийном жилье.
Нужно инициировать проверку, в ходе которой выяснить — обращалась ли она за получением жилья в первоочередном порядке. Были ли там вообще основания для того, чтобы встать в такую очередь. Если признают, что ранее она могла оказаться в специальной очереди, то появится вопрос: почему до сих пор она там не стоит? А если она никогда не обращалась и никаких документов она не предоставляла — можно это инициировать сейчас.
Причины возгорания, как правило, не являются критерием для того, чтобы предоставить жилое помещение. Тем более у женщины это было единственное жилье. По законодательству один из критериев для предоставления муниципального жилья — признание человека малоимущим. Если в администрации говорят, что свободным жильем не располагают, то люди обращаются в суд и тут же его получают, — объяснил юрист Владимир Кустов.
Адвокат Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов Ярослав Алексеев считает, что у администрации муниципального образования нет обязанности предоставлять жилье во внеочередном порядке.
— В случае, если бы жилое помещение было предоставлено по договору социального найма и пострадало от пожара, впоследствии было признано непригодным для проживания и не подлежало ремонту или реконструкции, то взамен пострадавшим помещение по договору социального найма должно быть предоставлено во внеочередном порядке.
Однако в противоположном случае, если жилое помещение принадлежит по праву собственности, то предполагается, что собственник несет ответственность и бремя содержания своего имущества самостоятельно. Соответственно, в случае утраты жилого помещения собственником, в том числе в результате пожара, у администрации муниципального образования нет обязанности предоставить жилое помещение во внеочередном порядке. Но и игнорировать отсутствие жилого помещения у гражданина администрация муниципального образования тоже не может, поэтому должна поставить на учет в качестве нуждающихся, для этого существует очередность предоставления. Это говорит о том, что администрация муниципального образования учитывает необходимость в улучшении жилищных условий гражданина.
К примеру, дети-сироты нуждаются в предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке, поскольку у них другого нет и никогда не было. Также есть иные категории граждан, например, инвалиды, которым администрация должна предоставить во внеочередном порядке. В данном случае гражданка поставлена в очередь, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, сроки предоставления не предусмотрены. Под осуществление данной функции формируется бюджет, закупаются квартиры, когда будет иметься возможность для предоставления жилого помещения, информация будет доведена до гражданки, — рассказал адвокат Ярослав Алексеев.