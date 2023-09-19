От Урала до Москвы: жителей России удивило северное сияние — смотрите, как это было

В ночь на 19 сентября жителей некоторых регионов России удивили зелено-фиолетовые переливы в небе. Северное сияние, которое обычно видно за полярным кругом или рядом с ним, раскрасило небо от Урала до Москвы.
Как переливалось ночное небо — эффектные кадры смотрите в коротком видео чуть выше.
Причиной такого явления стала магнитная буря. Ее пик, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пришелся на 12 часов 19 сентября по московскому времени. 20 сентября повышенный геомагнитный фон сохранится, но вероятность повторного магнитного удара в ближайшие сутки крайне мала.
Снимками с цветными всполохами в ночном небе в соцсетях делились жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ленинградской и Московской областей.
Как сообщает «Фонтанка.ру», увидеть северное сияние можно было в небе над самим Петербургом, несмотря на засветку города. Кому-то повезло просто выглянуть в нужный момент в окно.