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От Урала до Москвы: жителей России удивило северное сияние — смотрите, как это было

Почему оно возникло и может ли повториться

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

В ночь на 19 сентября жителей некоторых регионов России удивили зелено-фиолетовые переливы в небе. Северное сияние, которое обычно видно за полярным кругом или рядом с ним, раскрасило небо от Урала до Москвы.

Как переливалось ночное небо — эффектные кадры смотрите в коротком видео чуть выше.

Причиной такого явления стала магнитная буря. Ее пик, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пришелся на 12 часов 19 сентября по московскому времени. 20 сентября повышенный геомагнитный фон сохранится, но вероятность повторного магнитного удара в ближайшие сутки крайне мала.

Снимками с цветными всполохами в ночном небе в соцсетях делились жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ленинградской и Московской областей.

Как сообщает «Фонтанка.ру», увидеть северное сияние можно было в небе над самим Петербургом, несмотря на засветку города. Кому-то повезло просто выглянуть в нужный момент в окно.

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