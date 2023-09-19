Перенес сложную операцию на сердце: что известно о здоровье Игоря Николаева

Проблемы со здоровьем у певца начались еще в 2021 году, когда он впервые перенес инфаркт. В следующий раз ему стало плохо с сердцем в январе 2023 года. Находясь в загородном доме в Московской области, певец почувствовал боль в груди и вызвал скорую. Сначала Николаева с диагнозом «инфаркт» доставили в одну из больниц Красногорска, но вскоре перевезли в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, где провели операцию на сердце — ему поставили два стента.

