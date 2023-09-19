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Обзор

Перенес сложную операцию на сердце: что известно о здоровье Игоря Николаева

В конце прошлой недели его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

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Сейчас музыкант находится в реанимации

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Певец Игорь Николаев перенёс операцию на сердце — коронарное шунтирование, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщают источники РЕН ТВ и телеграм-канала 112.

Музыканта и композитора доставили в больницу 15 сентября из-за проблем с сердцем, врачи оценили его состояние как тяжелое. По данным Starhit от источников из больницы, 18 сентября Игорь Николаев пришел в сознание, а за его состоянием тщательно следят врачи.

Пока врачи пытаются поднять на ноги Игоря Николаева, менеджеры артиста оперативно меняют сроки его запланированных выступлений. Например, концерт Игоря Николаева в Ростове-на-Дону, который должен был состояться сегодня, перенесли аж на февраль следующего года. Выступления певца в Сочи и Краснодаре, которые были запланированы на 20 и 21 сентября, просто отменены. А вот купить билеты на ноябрьские концерты Игоря Николаева еще можно.

Проблемы со здоровьем у певца начались еще в 2021 году, когда он впервые перенес инфаркт. В следующий раз ему стало плохо с сердцем в январе 2023 года. Находясь в загородном доме в Московской области, певец почувствовал боль в груди и вызвал скорую. Сначала Николаева с диагнозом «инфаркт» доставили в одну из больниц Красногорска, но вскоре перевезли в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, где провели операцию на сердце — ему поставили два стента.

Игорю Николаеву 63 года. В 2001 году он стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России. Николаев — автор таких популярных песен, как «Мельница», «Малиновое вино», «Пять причин» и бессмертного хита «Выпьем за любовь».

Игорь НиколаевКоронарное шунтированиеПроблемы с сердцемПроблемы со здоровьемРеанимацияБольница
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