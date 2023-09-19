Суд признал, что беременность — не повод для уклонения от службы

Владикавказский гарнизонный военный суд впервые в России вынес приговор женщине-военнослужащей. Ефрейтор Мадина Кабалоева была беременна и не явилась на службу во время частичной мобилизации. Суд признал это неявкой без уважительных причин и приговорил ее к шести годам колонии. Получается, что беременная женщина должна была отправиться служить? Разобрались в происходящем вместе с юристами.
Мадина Кабалоева — уроженка Кабардино-Балкарии. Согласно материалам дела, она заключила контракт с
В суде Кабалоева признала, что действительно не явилась к командованию, но обосновала это наличием медсправки, которая давала ей временное освобождение от службы. При этом подсудимая была уверена, что медики сообщат об этом начальству, и никаких претензий не будет. Военный прокурор не принял эти доводы и вынес обвинительный приговор. Обоснованием стало то, что Кабалоева не уволилась со службы из-за беременности, а продолжала получать довольствие и пользоваться имеющимися льготами — поэтому оставалась военнослужащей. Соответственно, в связи с этим она и должна понести наказание за неявку в роту после объявления частичной мобилизации.
Согласно материалам дела, Кабалоева трижды не являлась на военную службу: две неявки продолжались свыше
Суд первой инстанции согласился с прокурором и назначил ефрейтору Кабалоевой шесть лет колонии общего режима, но из-за того, что у подсудимой есть несовершеннолетний ребенок, исполнение приговора отложили до
— Суд выбрал такое наказание, поскольку за это время в законодательстве может многое измениться, может появиться много новых нюансов. В конце концов, она может попасть под амнистию, — прокомментировал юрист Андрей Конышев. — Конечно, она могла обратиться в командование, и если бы на руках было подтверждение, что она подала рапорт, всё могло бы пойти иначе. Но конкретно в этой ситуации у суда появился повод, за который можно было зацепиться. Если бы она изначально подала документы командованию, то даже если бы ее рапорт проигнорировали, это можно было бы обжаловать в суде. Но женщина этого не сделала.
Адвокат ефрейтора Роман Рабаданов обжаловал приговор в Южном окружном военном суде. В жалобе защитник привел следующие доводы:
- судебное решение незаконно, поскольку нарушены нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства;
- суд не учел, что Кабалоева не отправилась на военную службу по уважительным причинам, относящимся к стечению тяжелых обстоятельств;
- суд не принял во внимание, что командир роты и другие военнослужащие части, допрошенные как свидетели, были заинтересованы в исходе уголовного дела;
- вменив еще одно тяжкое преступление, суд ухудшил положение женщины, нарушив ее право на защиту, а также «принцип законности, состязательности и равенства перед законом»;
- суд не учел положительные характеристики Кабалоевой и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, назначив чрезмерно суровое наказание.
В итоге Южный окружной военный суд оставил приговор без изменений. При этом в определении отметили, что наказание назначено «с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ею деяний и личности осужденной, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание». Также говорилось о том, что гарнизонный суд учел наличие малолетнего ребенка и беременность, поэтому наказание назначено «в размере, близком к минимальному», а отсрочка его исполнения применена верно. Тем не менее это решение можно обжаловать в Кассационном военном суде в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу.
— Это может стать прецедентом, чтобы на будущее никто не скрывался и сами военнообязанные выходили на связь, пытались решить вопрос. Сначала с командованием, потом в суде, если командование игнорирует или отказывает, — пояснил юрист Андрей Конышев. — Чтобы судебная система не выносила однотипные приговоры, такие же, как этот, нужно менять статистику, действовать по-другому. А именно — не давать повода для того, чтобы аналогичные приговоры выносили.
Частичная мобилизация, которую объявили в сентябре прошлого года, завершилась спустя месяц — никакого указа об этом так и не было опубликовано, но в Кремле заявили, что это не нужно. Сейчас в регионах России рассылают повестки в военкомат для получения мобилизационных предписаний — мы рассказывали, что это такое и зачем нужно. Некоторых уведомляли своеобразно — в Москве мужчине сообщили о том, что ему нужно явиться в военкомат, по телефону.