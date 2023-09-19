Суд признал, что беременность — не повод для уклонения от службы

— Суд выбрал такое наказание, поскольку за это время в законодательстве может многое измениться, может появиться много новых нюансов. В конце концов, она может попасть под амнистию, — прокомментировал юрист Андрей Конышев. — Конечно, она могла обратиться в командование, и если бы на руках было подтверждение, что она подала рапорт, всё могло бы пойти иначе. Но конкретно в этой ситуации у суда появился повод, за который можно было зацепиться. Если бы она изначально подала документы командованию, то даже если бы ее рапорт проигнорировали, это можно было бы обжаловать в суде. Но женщина этого не сделала.