Будут ли штрафовать за неявку по электронной повестке в этом году? Ответили в Госдуме

В этом году во время осеннего призыва не будут наказывать штрафами за игнорирование электронной повестки. Об этом телеграм-каналу SHOT заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что штрафа не будет, если призывник не получил бумажную повестку.
— Основной способ оповещения традиционный — это бумажные повестки. Электронные — это дополнительный. Закон, который мы приняли, вступает в силу 1 января 2024 года. Вот тогда он и заработает, — заявил Картаполов.
Осенний призыв в 2023 году продлится с 1 октября по 31 декабря, призывать будут россиян от 18 по 27 лет. Мы рассказывали об актуальных правилах осеннего призыва.
В целом в закон о воинской службе за последнее время внесли множество изменений. Сначала военнообязанным запретили выезжать из страны после вручения повестки, потом передумали и решили, что запрет должен действовать сразу после публикации повестки в специальном реестре. Призывников на срочную службу обязали сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ.
Для тех, кто по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, так и не пришел в военкомат, ввели дополнительные ограничения — запрет на регистрацию ИП и самозанятости, недвижимости и транспортных средств. Кроме того, тем, кто не явился в военкомат, не будут выдавать водительские права и кредиты.
В апреле Госдума приняла закон, который разрешает отправлять повестки и заказными письмами, и на «Госуслуги», и посредством внесения в специальный электронный реестр. В июне Минобороны подготовило постановление, которое разъясняет новый порядок учета. Согласно этому документу, военкомат формирует повестку не позже чем за 10 дней до назначенной даты явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет. Электронные повестки отправляют на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублируют в специальном реестре повесток. Через семь дней после размещения в этом реестре она автоматически считается врученной.
Ранее мы подробно рассказывали обо всех изменениях, которые претерпел закон о воинской службе за последний год.