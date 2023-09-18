Будут ли штрафовать за неявку по электронной повестке в этом году? Ответили в Госдуме

В этом году во время осеннего призыва не будут наказывать штрафами за игнорирование электронной повестки. Об этом телеграм-каналу SHOT заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что штрафа не будет, если призывник не получил бумажную повестку.

