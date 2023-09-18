Девочка упала с качелей. Отец отомстил ее подруге. Дело дошло до Верховного суда

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Для любого родителя естественно переживать за своего ребенка и вступаться за него при случае. Часто это справедливо, и без вмешательства родителей ситуацию действительно не исправить, но иногда попытка заступиться за своего ребенка оборачивается боком, а то и уголовным делом. Эта история из Набережных Челнов как раз о таком случае.
Имена участников судебного процесса изменены.
Инцидент, в котором на этот раз пришлось разбираться Верховному суду, произошел в Набережных Челнах еще в июле 2021 года. Мужчина, назовем его Ильнур Нагимов, гулял с дочкой на детской площадке. Девочка, назовем ее Венера, качалась на качелях-балансирах вместе с другой девочкой — допустим, ее звали София. Как следует из материалов дела, в какой-то момент Венера упала с качелей, и папа бросился к ней, успев подхватить. Бросилась к Венере и София — она хотела узнать, всё ли в порядке с подружкой. Но Нагимов велел Софии вернуться на место, а потом ударил по качелям — в результате София тоже упала и ударилась. Травмы не привели к серьезным проблемам, однако родители девочки всё равно решили наказать взрослого обидчика.
В показаниях Софии, которые имелись в распоряжении суда, говорится, что она случайно дернула качели, а когда Венера упала — ее папа стал кричать, заставил сесть обратно на качели и ударил по ним. Похожим образом описали ситуацию свидетели, не дала им соврать и видеозапись с детской площадки — так всё и было.
Мировой судья изучил дело Нагимова и согласился с аргументами родителей Софии: мужчину признали виновным в совершении из хулиганских побуждений насильственных действий, причинивших девочке физическую боль. Его осудили по статье 116 УК РФ и приговорили к исправительным работам на 4 месяца с удержанием 20% заработка в доход государства условно, с испытательным сроком на 6 месяцев.
А вот Нагимов ни с родителями пострадавшей, ни с судьей не согласился и стал жаловаться. Сначала — в апелляционную инстанцию, а когда она его не поддержала — в кассационную. Он утверждал, что цели уронить девочку с качелей у него не было — он это сделал по причине неприязни, считая ее виновной в падении своей дочери.
Судья кассационной инстанции согласился, что действия Нагимова были продиктованы неприязнью к девочке, а не хулиганскими мотивами. А меж тем хулиганские побуждения — обязательное условие для квалификации дела по статье 116 Уголовного кодекса. Кассационный суд отменил обвинительный приговор и прекратил дело по реабилитирующим основаниям.
Однако этим история не завершилась — в конце августа по кассационному представлению заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева дело рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда.
Итог этой истории
Судебная коллегия послушала участников процесса, изучила материалы дела и пришла к выводу, что суд первой инстанции решил всё правильно.
В выпущенном ранее постановлении Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» говорится о том, что считать хулиганскими мотивами. Это умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без повода или с использованием незначительного повода.
— Как следует из установленных фактических обстоятельств дела и правильно отмечено в кассационном представлении, поведение малолетней потерпевшей не выходило за пределы игрового, а падение дочери Нагимова (имя изменено. — Прим. ред.) с качелей было обусловлено родительским недосмотром, — говорится в кассационном определении судебной коллегии. — При таких обстоятельствах мировой судья обоснованно отверг доводы [Нагимова] о неприязненном мотиве своих действий и пришел к правильному выводу о том, что его действия были совершены из хулиганских побуждений.
Решение Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который ранее оправдал мужчину, судебная коллегия отменила.