Девочка упала с качелей. Отец отомстил ее подруге. Дело дошло до Верховного суда

Для любого родителя естественно переживать за своего ребенка и вступаться за него при случае. Часто это справедливо, и без вмешательства родителей ситуацию действительно не исправить, но иногда попытка заступиться за своего ребенка оборачивается боком, а то и уголовным делом. Эта история из Набережных Челнов как раз о таком случае.



Имена участников судебного процесса изменены.



Инцидент, в котором на этот раз пришлось разбираться Верховному суду, произошел в Набережных Челнах еще в июле 2021 года. Мужчина, назовем его Ильнур Нагимов, гулял с дочкой на детской площадке. Девочка, назовем ее Венера, качалась на качелях-балансирах вместе с другой девочкой — допустим, ее звали София. Как следует из материалов дела, в какой-то момент Венера упала с качелей, и папа бросился к ней, успев подхватить. Бросилась к Венере и София — она хотела узнать, всё ли в порядке с подружкой. Но Нагимов велел Софии вернуться на место, а потом ударил по качелям — в результате София тоже упала и ударилась. Травмы не привели к серьезным проблемам, однако родители девочки всё равно решили наказать взрослого обидчика.

