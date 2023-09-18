freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 0/10
usd 96.63
eur 103.04
Тема дняНовосибирск ждёт похолодание
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

Лавров заявил, что США «ведут против нас войну»: новости СВО за 17 сентября

Главные события за последние сутки

263

При обстреле Курской области пострадали три человека

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 сентября.

Обстрел Курской области

Курская область несколько раз подверглась обстрелам. Сначала пострадала деревня Успеновка, несколько человек получили ранения.

— У двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации, — написал губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

После этого обстреляли поселок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района.

— Всего зафиксировано 6 прилетов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Тёткино нарушено электроснабжение, — сообщил Роман Старовойт.

Россию массово атаковали беспилотники

В ночь на 17 сентября в небе над Россией сбили беспилотники. По информации Минобороны, ВСУ атаковали Москву и Крым.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что ПВО отразила атаку над городским округом Истра и позднее над Раменским районом. Однако, по информации Минобороны, БПЛА был сбит в Домодедовском районе. Возможно, разночтения возникли из-за того, что Раменский и Домодедовский районы граничат друг с другом.

— На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — сообщил Собянин о ЧП в Истре.

Лавров заявил, что США «ведут против нас войну»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США «ведут против нас войну». Так он отреагировал на вопрос о возможном решении Штатов поставить Киеву более дальнобойные ракеты.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Фрагмент вырезан из передачи «Москва. Кремль. Путин»

Видео: zarubinreporter / T.me

Президент Финляндии сообщил об «огромном» риске ядерной войны

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Глава Финляндии Саули Ниинистё считает «огромным» риск применения Россией ядерного оружия. В связи с этим он понимает, почему некоторые политические лидеры не решаются поставлять оружие на Украину, заявил Саули Ниинистё в интервью The New York Times

— Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, к худшему. Риск того, что ядерное оружие может быть использовано, огромен, — заявил он.

Столтенберг: Украина попадет в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина присоединится к альянсу. Однако не уточнил, когда это произойдет.

— Нет сомнений, что Украина в итоге окажется в НАТО, — сообщил он в интервью, опубликованном в газетах редакционной группы Funke.

Он также сказал, что конфликт на территории Украины будет долгим.

По теме

РоссияУкраинаНАТОУкраина в НАТОСША
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter