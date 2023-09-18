Лавров заявил, что США «ведут против нас войну»: новости СВО за 17 сентября

После этого обстреляли поселок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района.

— Всего зафиксировано 6 прилетов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Тёткино нарушено электроснабжение, — сообщил Роман Старовойт.

Россию массово атаковали беспилотники

В ночь на 17 сентября в небе над Россией сбили беспилотники. По информации Минобороны, ВСУ атаковали Москву и Крым.



Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что ПВО отразила атаку над городским округом Истра и позднее над Раменским районом. Однако, по информации Минобороны, БПЛА был сбит в Домодедовском районе. Возможно, разночтения возникли из-за того, что Раменский и Домодедовский районы граничат друг с другом.

