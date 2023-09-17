В Крыму продадут квартиру Зеленских: новости СВО за 16 сентября

Обстрел Курской области

В ходе обстрела села в Курской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона.



— Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Повреждено несколько домовладений. Всем собственникам, имущество которых пострадало, будет оказана помощь в восстановлении, — написал Роман Старовойт в своем телеграме.

