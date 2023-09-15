Игоря Николаева экстренно госпитализировали. Он в тяжелом состоянии

Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу. Он находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает Starhit.
Информацию о госпитализации артиста также подтвердил источник «Известий».
Проблемы со здоровьем у певца начались еще в 2021 году, когда он впервые перенес инфаркт. В следующий раз ему стало плохо с сердцем в январе 2023 года. Находясь в загородном доме в Московской области, певец почувствовал боль в груди и вызвал скорую. Сначала Николаева с диагнозом «инфаркт» доставили в одну из больниц Красногорска, но вскоре перевезли в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, где провели операцию на сердце — ему поставили два стента.
Игорю Николаеву 63 года. В 2001 году он стал заслуженным деятелем искусств, а в