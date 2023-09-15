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Игоря Николаева экстренно госпитализировали. Он в тяжелом состоянии

У музыканта проблемы с сердцем

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Музыкант перенес операцию на сердце в январе

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Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу. Он находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает Starhit.

Информацию о госпитализации артиста также подтвердил источник «Известий».

Проблемы со здоровьем у певца начались еще в 2021 году, когда он впервые перенес инфаркт. В следующий раз ему стало плохо с сердцем в январе 2023 года. Находясь в загородном доме в Московской области, певец почувствовал боль в груди и вызвал скорую. Сначала Николаева с диагнозом «инфаркт» доставили в одну из больниц Красногорска, но вскоре перевезли в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, где провели операцию на сердце — ему поставили два стента.

Игорю Николаеву 63 года. В 2001 году он стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России. Николаев — автор таких хитов, как «Мельница», «Малиновое вино» и «Пять причин». В 2014 году музыканту принесла огромную популярность песня «Выпьем за любовь», которая стала мемом.

Игорь НиколаевБольницаПроблемы с сердцемГоспитализация
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