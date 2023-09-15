Налоговый вычет можно будет получить по «упрощенке». Как вернуть деньги по новым правилам

Что меняется

По новым правилам многое из этого больше не понадобится. Вычет смогут предоставить без декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов, нужно будет только электронное заявление. Его нужно сформировать и отправить через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Если у вас появится право на тот или иной вычет, то налоговая сама разместит заявление в личном кабинете — нужно будет только указать реквизиты банковского счета на случай возврата денег.

Всю информацию и подтверждающие документы сотрудники налоговой получат от организаций и ИП, которые оказывали вам платные услуги. Документы, подтверждающие расходы, нужно будет отправлять в ФНС только в том случае, если этого не сделают сами организации. Например, если вы хотите получить налоговый вычет за медицинские услуги, то все необходимые сведения о затратах в налоговую должна будет отправить сама клиника, в которой проходило лечение.