Налоговый вычет можно будет получить по «упрощенке». Как вернуть деньги по новым правилам

Через считанные месяцы в России начнут действовать новые правила получения вычета. В частности, с 1 января 2024 года станет значительно проще получить вычеты на обучение, лечение, покупку лекарств, добровольное страхование и оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Но рассчитывать на «упрощенку» могут не все. Рассказываем, что конкретно изменится и для кого.
Как сейчас получить налоговый вычет
Сейчас податься на вычет можно двумя способами — через налоговую и через работодателя. В обоих случаях нужно первым делом получить в той самой налоговой справку о том, что у вас вообще есть право на вычет, дальше план действий немного меняется. В первом случае нужно прямо в налоговой предъявить декларацию 3-НДФЛ и справку о доходах (2-НДФЛ), во втором — предоставить работодателю подтверждение из ФНС и заявление на вычет.
Также в обоих случаях нужны следующие документы:
- копии договоров на оказание соответствующих платных услуг (образовательных, медицинских и других);
- копии лицензий (на осуществление образовательной, медицинской и другой деятельности);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- договоры об осуществлении опеки или попечительства;
- документы, подтверждающие расходы за приобретенные услуги.
Что меняется
По новым правилам многое из этого больше не понадобится. Вычет смогут предоставить без декларации
Всю информацию и подтверждающие документы сотрудники налоговой получат от организаций и ИП, которые оказывали вам платные услуги. Документы, подтверждающие расходы, нужно будет отправлять в ФНС только в том случае, если этого не сделают сами организации. Например, если вы хотите получить налоговый вычет за медицинские услуги, то все необходимые сведения о затратах в налоговую должна будет отправить сама клиника, в которой проходило лечение.
Получив электронное заявление, сотрудники налоговой начинают его камеральную проверку и при необходимости могут попросить документ, подтверждающий затраты. Проверку проводят в течение 30 дней со дня отправки заявления, а решение о том, предоставлять вычет или нет, налоговая должна принять в течение трех дней после ее завершения. Деньги на счет поступят в течение 15 дней после того, как вынесут решение. Если у вас есть долги по налогам, то их погасят за счет вычета, а затем перечислят на счет остаток.
Упрощенный порядок оформления с 1 января 2024 года распространится на следующие виды социальных налоговых вычетов:
- на обучение (в том числе для супруга и детей);
- на оплату медицинских услуг (в том числе для супруга, родителей и детей);
- на уплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (в том числе в пользу членов семьи и близких родственников);
- на уплату взносов по договорам добровольного пенсионного страхования (в том числе в пользу супруга, родителей и детей-инвалидов);
- на уплату страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни (в том числе в пользу супруга, родителей и детей). Работает при условии, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет;
- на физкультурно-образовательные услуги.
Сейчас такой порядок распространяется только на имущественный (расходы на покупку жилья и уплату процентов по ипотеке) и инвестиционный вычеты (в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет средств).
Кроме того, новый закон корректирует порядок предоставления стандартных налоговых вычетов. Сейчас их получают родители и опекуны несовершеннолетних детей: ежемесячно по 1400 рублей на первого ребенка, столько же — на второго и 3000 рублей — на третьего и каждого последующего. Вычет производится на каждого ребенка до 18 лет, а также на студентов-очников, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов и курсантов до 24 лет.
Чтобы расширить перечень получателей вычета, закон установил новое правило. Налоговый вычет производится на каждого ребенка или подопечного, признанного судом недееспособными, вне зависимости от их возраста. Это правило уже вступило в силу и применяется к налоговым правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года.
Также с 1 января 2024 года вступает в силу 159-ФЗ, увеличивающий предельные размеры социальных вычетов на обучение и лечение. Максимальный размер вычета на обучение ребенка вырастет с 50 до 110 тысяч рублей. Максимальная величина вычета на собственное обучение, лечение и покупку лекарств вырастет со 120 до 150 тысяч рублей.
С нового года повысится и максимальная сумма, которую могут вернуть по затратам на обучение, лечение, добровольное страхование, покупку лекарств или оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Она увеличится с
Ранее мы подробно рассказывали о том, как получить налоговый вычет — эти правила будут действовать до конца года.