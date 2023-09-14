Будет ли осенью всеобщая мобилизация? Ответили в Госдуме

Заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал возможность мобилизации осенью 2023 года. На этот вопрос он ответил в интервью изданию RTVI. По информации зампредседателя комитета Госдумы по обороне, потребности армии в зоне военной операции на Украине полностью закроют идущие служить по контракту.
— На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая, — заявил Юрий Швыткин. — Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться.
В последнее время всё чаще то там, то тут появляется информация о грядущей мобилизации в России, так что вопрос о ней регулярно задают представителям власти. Аналогичный вопрос на днях задали и Владимиру Путину во время его выступления на ВЭФ. Президент ответил, что частичная мобилизация уже была, а за последние полгода добровольно подписали контракты на службу в ВС РФ 270 тысяч человек.