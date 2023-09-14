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Заслуженную артистку России и звезду сериалов задержали с 2 кг мефедрона — подробности

46-летней актрисе Рамиле Искандер грозит до 20 лет лишения свободы

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Видео: Городские порталы

В Москве с 2 килограммами мефедрона и дозой кокаина задержали звезду сериала «Доктор Рихтер» и заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову). Что известно об уголовном деле в отношении Искандер — смотрите в коротком видео чуть выше.

Предположительно, актрису задержали после обыска. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в доме Рамили Искандер амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. А под обшивкой двери ее машины — два свертка с мефедроном массой почти 2 килограмма (1966 граммов).

После этого 46-летнюю артистку задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Согласно российскому законодательству, Искандер грозит до 20 лет лишения свободы.

Рамиля Искандер родилась 24 июня 1977 года в Челябинской области. С 1997 по 1999 год работала в Челябинском ТЮЗе, а с 1999 по 2002 год — в Челябинском театре драмы. С 2003 года Искандер работает в Российском государственном академическом молодежном театре (РАМТ). Известность среди зрителей приобрела после ролей в сериалах «Доктор Рихтер 2», «Хиромант 2. Линии судеб» и «Людмила Гурченко». Также Рамиля снялась в фильме Павла Лунгина «Царь». Работает актриса и в дубляже. Она озвучивала многих актрис зарубежных кинолент: ее голосом говорит Мила Кунис, Марион Котийяр, Скарлетт Йохансон, София Бутелла, Ким Кардашьян.

Заслуженный артист РоссииЗадержаниеНаркотикиОбыскиАктриса
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