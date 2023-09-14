Заслуженную артистку России и звезду сериалов задержали с 2 кг мефедрона — подробности

Рамиля Искандер родилась 24 июня 1977 года в Челябинской области. С 1997 по 1999 год работала в Челябинском ТЮЗе, а с 1999 по 2002 год — в Челябинском театре драмы. С 2003 года Искандер работает в Российском государственном академическом молодежном театре (РАМТ). Известность среди зрителей приобрела после ролей в сериалах «Доктор Рихтер 2», «Хиромант 2. Линии судеб» и «Людмила Гурченко». Также Рамиля снялась в фильме Павла Лунгина «Царь». Работает актриса и в дубляже. Она озвучивала многих актрис зарубежных кинолент: ее голосом говорит Мила Кунис, Марион Котийяр, Скарлетт Йохансон, София Бутелла, Ким Кардашьян.