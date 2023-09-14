Заслуженную артистку России и звезду сериалов задержали с 2 кг мефедрона — подробности

В Москве с 2 килограммами мефедрона и дозой кокаина задержали звезду сериала «Доктор Рихтер» и заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову). Что известно об уголовном деле в отношении Искандер — смотрите в коротком видео чуть выше.
Предположительно, актрису задержали после обыска. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в доме Рамили Искандер амфетамин и кокаин массой
После этого 46-летнюю артистку задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Согласно российскому законодательству, Искандер грозит до
Рамиля Искандер родилась 24 июня 1977 года в Челябинской области. С 1997 по 1999 год работала в Челябинском ТЮЗе, а с 1999 по 2002 год — в Челябинском театре драмы. С 2003 года Искандер работает в Российском государственном академическом молодежном театре (РАМТ). Известность среди зрителей приобрела после ролей в сериалах «Доктор Рихтер 2», «Хиромант 2. Линии судеб» и «Людмила Гурченко». Также Рамиля снялась в фильме Павла Лунгина «Царь». Работает актриса и в дубляже. Она озвучивала многих актрис зарубежных кинолент: ее голосом говорит Мила Кунис, Марион Котийяр, Скарлетт Йохансон, София Бутелла, Ким Кардашьян.