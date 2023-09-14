Эстония запретила въезд российским автомобилям: новости СВО за 13 сентября

Эстония запретила въезжать в страну на российских автомобилях

Эстония запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. Об этом заявила министр иностранных дел страны Марггус Цахкна в «Твиттере».



— Их не ждут здесь, чтобы они могли пользоваться привилегиями, которые предлагает свобода, пока Украина не добьется победы, — написал министр иностранных дел.



Теперь при въезде на территорию страны на автомобиле с российскими номерами Налогово-таможенный департамент заставит владельца либо вернуться обратно, либо пересечь границу без машины.

