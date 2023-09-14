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Спецоперация на УкраинеОбзор

Эстония запретила въезд российским автомобилям: новости СВО за 13 сентября

Главные события за последние сутки

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Границу можно будет перейти, только оставив автомобиль

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 сентября.

Эстония запретила въезжать в страну на российских автомобилях

Эстония запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. Об этом заявила министр иностранных дел страны Марггус Цахкна в «Твиттере».

Их не ждут здесь, чтобы они могли пользоваться привилегиями, которые предлагает свобода, пока Украина не добьется победы, — написал министр иностранных дел.

Теперь при въезде на территорию страны на автомобиле с российскими номерами Налогово-таможенный департамент заставит владельца либо вернуться обратно, либо пересечь границу без машины.

Руководитель Налогово-таможенного департамента страны Антс Кутти прокомментировал решение властей. Он добавил, что запрет не распространяется на автобусы, мотоциклы и транспортные средства с дипломатическими номерами.

Ранее въезд российских автомобилей запретила Литва и Латвия: Латвия заявила, что машины будут изымать, если водитель откажется вернуться на территорию России или Белоруссии, а Литва — что машины не будут конфисковывать, только если они направляются транзитом в Калининград или из него.

Еврокомиссия разрешила россиянам ввозить личные вещи в ЕС

Еврокомиссия пересмотрела свое решение, опубликованное 8 сентября. Запрет на ввоз широкого спектра личных вещей, от телефона до шампуня, вызвал сильный резонанс, и ЕК пришлось обновить разъяснение правил.

Теперь на вопрос, могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования, в том числе и в рамках туристических поездок, не следует категоричного «нет», сообщает РБК.

Еврокомиссия уточнила, что автомобили — категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций. При этом товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обода санкций, скорее всего, не будут находиться в фокусе внимания таможенных органов. В уточнении ничего не говорится о ноутбуках, смартфонах и фотоаппаратах, которые есть в перечне санкционного регламента.

Ранее Еврокомиссия опубликовала правила, по которым таможенники на границе с Евросоюзом могли изымать у въезжающих из России автомобили, телефоны, зубную пасту и другие личные вещи.

Севастополь атаковали ракетами

Ночью Севастополь атаковали крылатыми ракетами. Мощная атака по Крыму произошла около трех часов ночи и разбудила местных жителей. В Минобороны рассказали, что ВСУ нанесли удар десятью ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, — уточнили в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что атака повредила два корабля, которые находились на ремонте.

Из-за удара пострадали 24 человека, четыре из которых находятся в состоянии средней тяжести. Власти региона уточнили, что угрозы для гражданских объектов в городе нет.

Сергей Шойгу рассказал об обстановке на фронте

Сергей Шойгу рассказал журналистам о ходе СВО. Министр обороны РФ заявил, что армия пережила весеннюю и летнюю кампании и продолжает держать оборону на нужных и необходимых направлениях.

— Главная задача — это выбивать и выбивать технику, — заявил Сергей Шойгу журналисту «России 1».

Министр отметил, что на разных участках фронта ситуация складывается по-разному, и высоко оценил действия российских военнослужащих и командиров. Отвечая на вопрос, победит ли Россия, министр обороны заявил, что других вариантов нет.

ФСБ задержала мужчину за донаты ВСУ

В Липецкой области ФСБ задержала мужчину, которого подозревают в спонсировании армии Украины. По версии силовиков, задержанный переводил деньги на криптовалютный счет жителю Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФСБ считает, что деньги уходили на нужды ВСУ, в том числе для приобретения вооружения.

— На указанные денежные средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России, — заявили в ФСБ.

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На мужчину завели уголовное дело по статье «Государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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