Изменился перечень заболеваний, с которыми не берут служить по контракту

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новый перечень заболеваний, при наличии которых человек не имеет право заключать контракт в период мобилизации и военного времени. Приказ подписал глава министерства Сергей Шойгу.
В документе перечислены всего 26 пунктов, которые могут помешать гражданину РФ или иностранцу поступить на военную службу по контракту. С заболеваниями, которые относят военнообязанного к категории годности "В" (ограниченно годен), но не входят в этот перечень заключить контракт с Министерством обороны будет возможно. К числу "запрещенных" для контрактников болезней отнесли ВИЧ, вирусные гепатиты, туберкулез, сахарный диабет первого типа, психические расстройства, вызванные употреблением наркотиков, отсутствие конечностей и некоторые другие.
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