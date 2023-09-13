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Изменился перечень заболеваний, с которыми не берут служить по контракту

В нем всего 26 пунктов

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Приказ о перечне заболеваний, с которыми не берут служить по контракту, подписал министр обороны

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новый перечень заболеваний, при наличии которых человек не имеет право заключать контракт в период мобилизации и военного времени. Приказ подписал глава министерства Сергей Шойгу.

В документе перечислены всего 26 пунктов, которые могут помешать гражданину РФ или иностранцу поступить на военную службу по контракту. С заболеваниями, которые относят военнообязанного к категории годности "В" (ограниченно годен), но не входят в этот перечень заключить контракт с Министерством обороны будет возможно. К числу "запрещенных" для контрактников болезней отнесли ВИЧ, вирусные гепатиты, туберкулез, сахарный диабет первого типа, психические расстройства, вызванные употреблением наркотиков, отсутствие конечностей и некоторые другие.

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