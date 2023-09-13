10 ракет атаковали Крым — всё, что известно о ночной атаке на полуостров

Кроме того, ночью три морских беспилотника попытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота при переходе морем. Их уничтожил патрульный корабль «Василий Быков».



Сейчас морской транспорт в Севастополе работает по расписанию. По словам властей, угрозы гражданским объектам города нет.