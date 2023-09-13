10 ракет атаковали Крым — всё, что известно о ночной атаке на полуостров

В ночь на 13 сентября Крым атаковали крылатыми ракетами. Звуки взрывов разбудили жителей Севастополя около трех часов ночи.
В Министерстве обороны сообщили, что ВСУ нанесли удар десятью ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, — рассказали в ведомстве. — В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.
На месте попадания начался пожар. Ему присвоили повышенный — четвертый — ранг сложности.
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По предварительным данным, пострадали 24 человека. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, четверо — в состоянии средней тяжести. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Официальной информации о погибших нет.
Кроме того, ночью три морских беспилотника попытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота при переходе морем. Их уничтожил патрульный корабль «Василий Быков».
Сейчас морской транспорт в Севастополе работает по расписанию. По словам властей, угрозы гражданским объектам города нет.