Даня Милохин уехал из России после того, как его предложили отправить в армию

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила о том, что блогер Даня Милохин вчера вечером улетел из России.
— Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем, — написала Мизулина.
Судя по всему, блогер улетел из страны из-за вчерашнего заявления главы Лиги безопасного интернета. Мизулина через свой телеграм-канал обратилась в Министерство обороны с требованием отправить Милохина в армию, поскольку на днях он вернулся в Россию.
— Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей родины, — заявила Мизулина. — Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей родине.
Даня Милохин уехал из России в ОАЭ в октябре 2022 года. Он объяснил это своей усталостью и тем, что у него «не хватает сил». При этом отъезд Дани Милохина за границу сопровождался громкими скандалами. Сначала он отказался участвовать в шоу «Ледниковый период» и ушел в разгар съемок нового сезона, после испортил репутацию, выкрикивая в прямом эфире на YouTube проукраинские лозунги. Позже в интервью блогеру Эльдару Джарахову он рассказывал, как остался без денег после переезда.
8 сентября стало известно, что Даня Милохин вернулся в Россию — фотографии, сделанные в Москве, он опубликовал у себя в личном блоге.