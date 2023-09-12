Будет ли в России мобилизация этой осенью? Отвечает президент

Во время пленарного заседания ВЭФ президенту Владимиру Путину задали вопрос о том, возможна ли в России новая волна мобилизации. На это президент ответил, что в России уже провели частичную мобилизацию, по которой призвали 300 тысяч человек.
— У нас за последние 6 месяцев добровольно подписали контракты на службу в ВС РФ 270 тысяч человек. Более того, процесс продолжается, ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контрактов, — заявил Путин. — И мужики наши, мужики российские, понимая, что их ожидает, идут сознательно и добровольно.
О завершении мобилизации 28 октября 2022 года на встрече с Владимиром Путиным заявил министр обороны Сергей Шойгу. Позже президент подтвердил, что мобилизация завершена, и пообещал уточнить у юристов, требуется ли для этого его личный указ. 1 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посоветовался с юристами — указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, соответствующие телеграммы разослали в военкоматы.