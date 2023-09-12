Даня Милохин вернулся в Россию. Теперь его хотят отправить в армию

Даня Милохин уехал из России в ОАЭ в октябре 2022 года. Он объяснил это своей усталостью и тем, что у него «не хватает сил». При этом отъезд Дани Милохина за границу сопровождался громкими скандалами. Сначала он отказался участвовать в шоу «Ледниковый период» и ушел в разгар съемок нового сезона, после испортил репутацию, выкрикивая в прямом эфире на YouTube проукраинские лозунги.