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Даня Милохин вернулся в Россию. Теперь его хотят отправить в армию

Об этом Минобороны попросила Екатерина Мизулина

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Даня Милохин только-только вернулся в Россию, а глава Лиги безопасного интернета уже призвала его «доказать на деле свою верность и преданность нашей родине»

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина через свой телеграм-канал обратилась в Министерство обороны с требованием отправить блогера Даню Милохина в армию, который на днях вернулся в Россию.

— Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей родины, — заявила Мизулина. — Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей родине.

К своему обращению Мизулина приложила фото Милохина, судя по всему, из личного дела в военкомате

К своему обращению Мизулина приложила фото Милохина, судя по всему, из личного дела в военкомате

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Даня Милохин уехал из России в ОАЭ в октябре 2022 года. Он объяснил это своей усталостью и тем, что у него «не хватает сил». При этом отъезд Дани Милохина за границу сопровождался громкими скандалами. Сначала он отказался участвовать в шоу «Ледниковый период» и ушел в разгар съемок нового сезона, после испортил репутацию, выкрикивая в прямом эфире на YouTube проукраинские лозунги.

Позже в интервью блогеру Эльдару Джарахову он рассказывал, как остался без денег после переезда.

8 сентября стало известно, что Даня Милохин вернулся в Россию — фотографии, сделанные в Москве, он опубликовал у себя в личном блоге.

Екатерина МизулинаДаня МилохинЛига безопасного интернетаАрмияСлужба в армииПризывОсенний призыв
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