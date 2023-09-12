«Не будет хэппи-энда»: Зеленский оценил контрнаступление Украины

Зеленский заявил, что контрнаступление не закончится «хэппи-эндом»

Президент Украины заявил, что счастливого конца контрнаступления не предвидится. Во время интервью CNN Владимир Зеленский рассказал о невозможности «хэппи-энда».



— Во-первых, это не фильм на полтора часа, это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Никакого хэппи-энда, — сказал Владимир Зеленский.



Контрнаступление Украины продолжается с начала лета. В Минобороны России неоднократно заявляли, что российская армия отражает все атаки ВСУ. Владимир Путин также отмечал, что украинское контрнаступление «провалилось».

