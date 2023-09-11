«Соседи стали кричать. Жуткие крики»: как страшное землетрясение разрушило Марокко — кадры

Как сейчас выглядит Марокко и что говорят очевидцы — смотрите в видео выше.

— Где-то в час ночи я проснулась оттого, что почувствовала очень сильную тряску дома. Подумала сначала, что едет какая-то фура, но с каждой секундой землетрясение становилось всё сильнее и ощутимее, — рассказала E1.RU россиянка, которая находится в Марокко, Анастасия. — Потом я услышала, как соседи стали кричать. Просто жуткие крики... Побежали как бешеные на улицу и сидели там до самого утра.