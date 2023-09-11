«Соседи стали кричать. Жуткие крики»: как страшное землетрясение разрушило Марокко — кадры

Ночью 8 сентября в Марокко произошло сильнейшее за столетие землетрясение магнитудой 6,8. Его эпицентр находился в Атласских горах — в
Как сейчас выглядит Марокко и что говорят очевидцы — смотрите в видео выше.
— Где-то в час ночи я проснулась оттого, что почувствовала очень сильную тряску дома. Подумала сначала, что едет какая-то фура, но с каждой секундой землетрясение становилось всё сильнее и ощутимее, — рассказала E1.RU россиянка, которая находится в Марокко, Анастасия. — Потом я услышала, как соседи стали кричать. Просто жуткие крики... Побежали как бешеные на улицу и сидели там до самого утра.
По данным МВД страны, погибло больше 2000 человек, еще больше 2000 — ранены, большинство из них в критическом состоянии. Количество жертв может вырасти — спасатели продолжают разбирать завалы.
Землетрясение разрушило не только жилые дома, но и известные музеи и мечети Марракеша, обрушились здания в средневековом квартале, который в 1985 году включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Страны всего мира выразили готовность помочь Марокко, в городах королевства с утра до вечера идет сбор гуманитарной помощи для тех, кто лишился имущества. Футболист Криштиану Роналду предложил людям, оставшимся на улице из-за землетрясения, убежище в своем отеле в Марракеше.
А король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по погибшим.