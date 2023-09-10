«Меня не принимали». Семье девочки, которая чудом выжила после выстрела в голову, пришлось уехать из родного села

Год назад в маленьком уральском селе произошла трагедия — тракторист из охотничьего карабина выстрелил в голову 10-летней девочке. Как выяснило следствие, мужчина стрелял по птицам, а попал в ребенка. Этот несчастный случай в корне изменил судьбу двух соседских семей. Как сейчас живет семья пострадавшей девочки, почему им пришлось уехать из родного села и как наказали тракториста — смотрите в коротком видео чуть выше.
Пострадавшая Аля стала инвалидом и потеряла друзей. Весь прошлый год она училась индивидуально, ходила в школу лишь на некоторые уроки. Из-за курсов лечения девочка часто пропускала занятия. Ее успеваемость упала, а отношения с одноклассниками разладились. Из-за этого ей с родителями пришлось уехать из родной Нижней Синячихи, чтобы начать новую жизнь.
— Они меня не принимали, не разговаривали со мной, — поделилась Аля.
Тракториста отправили на три года в колонию. Его близкие до сих пор уверены, что он ни в чем не виноват. До последнего в этом сомневалась и мама пострадавшей, ведь в день трагедии никто не видел стрелка. Но доказательства следователей, которые нашли на участке осужденного гильзу, и признания самого тракториста в суде ее убедили. Во время прений сосед принес свои извинения.
— Он не видел в этот момент на улице кого бы то ни было, — рассказал адвокат осужденного Сергей Лашин. — Все свидетели указали на то, что каких-то конфликтных отношений не было. К детям Карпицкий относился исключительно доброжелательно.
Эта трагедия случилась летом 2022-го. Медики сделали всё, чтобы спасти жизнь девочке. Ее срочно доставили вертолетом из Нижней Синячихи в Екатеринбург. Она несколько дней находилась в коме. Медики извлекли пулю из ее головы. После этого Аля пришла в сознание, постепенно начала ходить и разговаривать.