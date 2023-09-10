«Меня не принимали». Семье девочки, которая чудом выжила после выстрела в голову, пришлось уехать из родного села

Пострадавшая Аля стала инвалидом и потеряла друзей. Весь прошлый год она училась индивидуально, ходила в школу лишь на некоторые уроки. Из-за курсов лечения девочка часто пропускала занятия. Ее успеваемость упала, а отношения с одноклассниками разладились. Из-за этого ей с родителями пришлось уехать из родной Нижней Синячихи, чтобы начать новую жизнь.

— Они меня не принимали, не разговаривали со мной, — поделилась Аля.



Тракториста отправили на три года в колонию. Его близкие до сих пор уверены, что он ни в чем не виноват. До последнего в этом сомневалась и мама пострадавшей, ведь в день трагедии никто не видел стрелка. Но доказательства следователей, которые нашли на участке осужденного гильзу, и признания самого тракториста в суде ее убедили. Во время прений сосед принес свои извинения.