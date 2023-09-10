«Проголосуй за Лену, пожалуйста»: мошенники массово взламывают жертв в WhatsApp

Большинство из нас не заметили бы ничего подозрительного в просьбе знакомого о помощи. Так и волгоградка Ирина сразу откликнулась на сообщение, не догадываясь, к чему приведут ее добрые намерения.

— Не хочется, чтобы кто-то еще пережил такую неприятность, — рассказывает Ирина. — Я не знаю, как это произошло, но от меня моим контактам начала приходить такая просьба и ссылка. Я зашла в архив и увидела сотни этих сообщений, которые якобы я отправила.

Параллельно на телефон девушки начали приходить десятки SMS, подтверждающие попытки мошенников взломать другие аккаунты Ирины, привязанные к ее мобильному телефону, в том числе системы онлайн-банков и «Госуслуги». Ирина была вынуждена «всю ночь проверять, не взломаны ли остальные учетные записи, рассылать знакомым предупреждения» и пытаться избавиться от злоумышленников, распоряжающихся ее аккаунтом в WhatsApp.