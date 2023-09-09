Россиян пугают педофилом, охотящимся на детей. Журналисты его нашли

Жители многих городов страны рассылают в школьных чатах и мессенджерах ориентировки на педофила, который якобы охотится на детей. На распространяемой фотографии нет данных предполагаемого преступника, есть лишь фото, особые приметы и номер автомобиля, на котором фантомный преступник может передвигаться. Журналисты V1.RU нашли героя ориентировки и поговорили с ним о педофилии, фейках и недалеких пользователях соцсетей.
«В городе объявился педофил!»
Накануне в соцсетях и мессенджерах Волгограда и области начали рассылать ориентировку на якобы педофила. На фото изображен белый лист бумаги с небольшим количеством текста и фотографией мужчины.
— Родители! Будьте бдительны и внимательны! В городе объявился педофил! Он выслеживает, когда дети остаются без внимания родителей около школ, детских садов и учебных заведений, — сказано в ориентировке. — Предупредите своих детей, племянников, соседских детей и
В документе нет никаких данных мужчины,
— На сегодняшний день о нем имеется следующая информация: передвигается на Renault Duster черного цвета, госномер К100КМ777 регион, — сказано в документе. — На вид 40–45 лет, рост примерно 165 сантиметров, среднего телосложения. Убедительная просьба! Передать эту информацию друзьям и знакомым!
В центре документа авторы расположили черно-белую фотографию мужчины в ужасном качестве. Многие горожане всерьез поверили в угрозу и решили переслать ориентировку всем друзьям. Некоторые сделали это просто на всякий случай.
Бородатый фейк
Если загрузить снимок в поисковую систему, можно найти целую серию публикаций СМИ, которые начинаются еще в 2017 году. После очередной волны рассылок документа региональные СМИ чуть ли не всей России публиковали опровержения: ориентировка ненастоящая.
— На всякий случай — это не наш педофил, скорее всего, и не педофил вовсе, первые листовки появились в Ярославле. Потом — в других городах, — пишут в соцсетях авторы группы «Колпино».
Порой, вероятно, устав от наплыва обращений от читателей, журналисты писали прямо в заголовке что-то из серии «В Новокуйбышевске нет никакого педофила».
— Подобных случаев не зарегистрировано, — цитировали журналисты руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергея Гольштейна. — Не стоит беспокоиться — это фото «гуляет» по Сети и периодически появляется. Указанный в ориентировке автомобиль зарегистрирован в Тверской области, и хозяин его жив, здоров и территорию области не покидал.
Правоохранительные органы неоднократно опровергали факт розыска этого мужчины и утверждали, что главная цель этой публикации — посеять панику.
Происки конкурентов
И хотя на распространяемом фото едва ли можно различить лицо мужчины, а о его личности практически ничего не известно, журналисты V1.RU нашли героя липовой ориентировки. Дмитрий Ветров — предприниматель из Московской области. К удивлению корреспондентов, даже спустя 7 лет звонков с угрозами и лицезрения своего фото с подписью «педофил» он охотно рассказал, как всё началось.
— Дело было где-то в 2016 году, — вспоминает Дмитрий Ветров. — Начали мне звонить всякие разные люди, говорить, что я в каком-то розыске, что листовки с моим лицом расклеивают и так далее. Спрашивали, я это или не я. Кто-то хотел написать заявление в полицию. Я сказал: «Пишите, конечно».
В Волгограде мужчина был много лет назад — он проезжал город с друзьями по пути на рыбалку в Астраханскую область. Но вообще ни родственников, ни друзей у Дмитрия Ветрова в Волгограде нет.
— Первые две недели мне названивали прямо со всей России. Говорили, что хотят разбить мне лицо и всё такое. Потом перестали. Последний раз неделю назад парень молодой позвонил меня, обозвал, и всё. Я писал заявление в полицию, но ничем это дело не кончилось. Renault Duster я продал еще в 2019 году.
В Московской области Ветров занимается бизнесом — держит небольшую столярную мастерскую.
— Я думаю, что это конкуренты мои или другие недоброжелатели всё придумали. Конечно, я никогда не был педофилом и не отбывал срок за это. Сейчас на самом деле уже нормально реагирую. Причем на ориентировке возраст вообще не мой, а фотография реально моя, хотя я ее не видел никогда.
По мнению экс-мэра Волгограда, а ныне известного адвоката Романа Гребенникова, обращение в полицию в данной ситуации — единственное правильное решение.
— Мужчина сделал всё правильно. А вот сотрудники органов внутренних дел, как я полагаю, поступили не очень правильно, — сообщил юрист. — Они, видимо, проявили халатность и по меньшей мере безынициативность. Гражданин обратился за помощью, подозревая, что совершено либо административное, либо уголовное правонарушение. Полиция должна была найти виновников — заказчиков и распространителей материалов. А уж если они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, его нужно было обжаловать в прокуратуре. Прокуратура должна была побудить полицию найти виновников.
Как объяснил адвокат, в дальнейшем ситуация имеет два варианта продолжения.
— Если только виновник будет найден, если полиция придет к выводу, что состава преступления нет, то придется собирать свои доказательства и обращаться в суд. А если вина будет доказана, то в рамках уголовного дела потерпевший сможет предъявить иск о возмещении компенсации морального вреда, — отметил Роман Гребенников. — Вообще, мужчина, конечно, не обязан за полицию искать злоумышленников. Причем ответственность в данной ситуации лежит не только на заказчике, но и на распространителях этой информации, в том числе соцсетях. На месте СМИ я бы задумался. А на месте мужчины я бы нанял юриста, чтобы предъявить иски ко всем, кто распространял эти ориентировки под видом настоящих.