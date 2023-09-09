Власти рассказали, когда запустят полноценное движение по Крымскому мосту: новости СВО за 8 сентября

Движение по повреждённой части Крымского моста восстановят через неделю

Движение по поврежденной в июле части Крымского моста запустят в ближайшие 7-10 дней, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после церемонии открытия участка трассы М-12 в Нижегородской области. По словам вице-премьера, новый пролет моста уже поставлен, сейчас на него укладывают асфальт, делают освещение.



Ранним утром 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате повреждена автодорожная часть моста, погибла семейная пара, их 14-летнюю дочь госпитализировали в состоянии средней тяжести. Движение по Крымскому мосту приостановили. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, одно пролетное строение автодорожной части разрушено и не подлежит восстановлению — ее придется демонтировать. Водителям легковых автомобилей предложили воспользоваться альтернативным маршрутом, который проходит через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, для грузовиков организовали паромную переправу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

