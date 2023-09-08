Арестован генерал, ответственный за работу ПВО в Москве: новости СВО за 7 сентября

Арестован генерал, ответственный за работу ПВО в Москве

Генерал-майор Константин Огиенко, ответственный за работу ПВО в Москве, отправлен в СИЗО. По версии следствия, за взятку в особо крупном размере он хотел передать под застройку земли, числящиеся за армией ПВО.



По информации издания MSK1.RU, в деле замешан командующий 4-й дивизией ПВО Дмитрий Беляцкий, и руководительница общественной организации «Надежда». Военные вымогали деньги по поручению Константина Огиенко. В итоге они получили 500 тысяч рублей, изначально рассчитывая на 30 миллионов.