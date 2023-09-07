Минобороны стерло Суровикина с сайта: новости СВО за 6 сентября

Против ростовчанина завели уголовное дело по статье о государственной измене. Теперь ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.



Миллионы украинцев не собираются возвращаться домой

Согласно результатом исследования украинского негосударственного центра экономической стратегии, от 1,3 до 3,3 миллиона беженцев могут навсегда остаться вне Украины. Всего страну с начала СВО покинули 5,6–6,7 миллиона украинцев, говорится в исследовании.



Только 63% украинцев, оказавшихся за границей, планируют вернуться на родину. По расчетам аналитиков, по сравнению с данными на конец прошлого года общее число беженцев выросло на 300–500 тысяч человек, а число тех, кто не собирается возвращаться на Украину, выросло на 400–600 тысяч человек.

