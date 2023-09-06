Минобороны хочет поставить заключенных на воинский учет

Минобороны предложило внести изменения в Положение о воинском учете, согласно которым заключенные должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. Соответствующий документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
В действующем положении указано, что заключенные не подлежат воинскому учету. Предлагаемые изменения исключают из положения этот подпункт. Для призывников и военнообязанных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, собираются ввести понятие «особого воинского учета».
— Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы <...> и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением, — говорится в проекте изменений.
Ставить на воинский учет и снимать с него в таких случаях будут без явки в военкомат. Исправительные учреждения будут сами предоставлять списки заключенных в военкоматы по мере их приема, этапирования или освобождения. Сверять списки особого воинского учёта с соответствующими документами в военкоматах будут не реже раза в год.
В начале июня Минобороны уже внесло правки в правила воинского учета — согласно постановлению, у военнообязанных появится возможность общаться с военкоматом через «Госуслуги». Речь не только о получении повесток в личном кабинете (хотя и о них тоже), но и том, чтобы выполнять разные предписанные законом обязанности по воинскому учету: встать на него, сообщить об изменении семейного положения, образования, места работы и так далее.