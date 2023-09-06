Эрдоган рассказал о перспективах мира в украинском конфликте: новости СВО за 5 сентября

Эрдоган рассказал о перспективах мира в украинском конфликте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Владимиром Путиным в Сочи высказался о возможном мире на Украине. По словам политика, на сегодняшний день мирные переговоры маловероятны.



— Вместо того, чтобы усугублять проблему и подливать масло в огонь, мы постарались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей почве. К сожалению, война, которая длится уже 1,5 года, всё еще продолжается, — передает слова турецкого лидера издание Milliyet.

