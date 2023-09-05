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Обзор

Десятки тысяч человек пытаются выбраться из грязевого ада на Burning Man: видео очевидцев

Веселое приключение превратилось в школу выживания

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Посетители фестиваля в 2023 году явно не были готовы оказаться в многокилометровом болоте

Посетители фестиваля в 2023 году явно не были готовы оказаться в многокилометровом болоте

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Ежегодно в Неваде (США) проходит фестиваль Burning Man, на котором можно увидеть безумные костюмы, машины и скульптуры. Но в 2023 году вместо веселья собравшиеся пережили настоящий апокалипсис. Из-за мощных проливных дождей организаторы запретили въезд и выезд с площадки. Десятки тысяч человек оказались заперты посреди многокилометрового болота, в которое превратилась пустыня.

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Этот жутковатый Винни-Пух явно недоволен погодой на фестивале

Видео: Burning Man chat

У людей быстро кончалась еда и вода. Тысячи гостей фестиваля, отрезанные от мира, оказались сами по себе. Обычно здесь царит атмосфера дружбы, но в этом году всё происходящее напоминало фильм о выживании в диких условиях.

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Пользователи соцсетей шутили, что Burning Man в этом году сильно похож на «Нашествие»

Видео: Burning Man chat

Многие из прибывших на Burning Man хотели уехать, но из-за непролазной грязи организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром. Среди заострявших на фестивале оказался бывший мэр Архангельска Александр Донской. По его словам, отдыхавшие, которые хотели поскорее выбраться с Burning Man, бросали свои машины и уходили пешком. На фестивале также застряли и российские звезды: экс-солистка «Демо» Саша Зверева вместе с мужем, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, а также бывшая солистка «Фабрики» Катя Ли оказались в заточении в пустыне.

— Мы окружены липкой грязью, которая не позволяет нам двигаться, — написала Саша Зверева в соцсетях.

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Видео: Ярослав Вареник / 29.RU

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Где раньше гуляли веселые толпы — лишь пара бредущих по грязи людей

Видео: Burning Man chat

Проливные дожди привели к трагедии на Burning Man: во время фестиваля 32-летнему Леону Рису стало плохо, но из-за ливня медики не смогли приехать и помочь ему. Когда помощь прибыла, мужчина уже погиб.

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Тысячи людей оказались в многокилометровой пробке, надеясь покинуть Неваду

Видео: Burning Man chat

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Помимо проливных дождей, на отдыхавших обрушился и сильный ветер

Видео: Burning Man chat

Несмотря на трудности, участники фестиваля продолжали удивлять собравшихся своими костюмами и образами.

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Среди колоритных гостей фестиваля были замечены огромные бычки

Видео: Burning Man chat

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Этот мужчина явно что-то знал и оделся по погоде

Видео: Burning Man chat

Из-за непогоды финал Burning Man — сожжение огромной статуи перенесли на ночь понедельника.

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Видео: TikTok

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Несмотря ни на что, фестиваль состоялся — огромную статую человека сожгли в понедельник ночью

Видео: Burning Man chat

5 сентября организаторы сняли запрет на выезд гостей. Вереница автомобилей выстроилась в огромную пробку, уходящую за горизонт.

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Сотни машин покидают фестиваль Burning Man

Видео: Burning Man chat

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