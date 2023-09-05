Десятки тысяч человек пытаются выбраться из грязевого ада на Burning Man: видео очевидцев

Многие из прибывших на Burning Man хотели уехать, но из-за непролазной грязи организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром. Среди заострявших на фестивале оказался бывший мэр Архангельска Александр Донской. По его словам, отдыхавшие, которые хотели поскорее выбраться с Burning Man, бросали свои машины и уходили пешком. На фестивале также застряли и российские звезды: экс-солистка «Демо» Саша Зверева вместе с мужем, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, а также бывшая солистка «Фабрики» Катя Ли оказались в заточении в пустыне.