Десятки тысяч человек пытаются выбраться из грязевого ада на Burning Man: видео очевидцев

Ежегодно в Неваде (США) проходит фестиваль Burning Man, на котором можно увидеть безумные костюмы, машины и скульптуры. Но в 2023 году вместо веселья собравшиеся пережили настоящий апокалипсис. Из-за мощных проливных дождей организаторы запретили въезд и выезд с площадки. Десятки тысяч человек оказались заперты посреди многокилометрового болота, в которое превратилась пустыня.
У людей быстро кончалась еда и вода. Тысячи гостей фестиваля, отрезанные от мира, оказались сами по себе. Обычно здесь царит атмосфера дружбы, но в этом году всё происходящее напоминало фильм о выживании в диких условиях.
Многие из прибывших на Burning Man хотели уехать, но из-за непролазной грязи организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром. Среди заострявших на фестивале оказался бывший мэр Архангельска Александр Донской. По его словам, отдыхавшие, которые хотели поскорее выбраться с Burning Man, бросали свои машины и уходили пешком. На фестивале также застряли и российские звезды: экс-солистка «Демо» Саша Зверева вместе с мужем, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, а также бывшая солистка «Фабрики» Катя Ли оказались в заточении в пустыне.
— Мы окружены липкой грязью, которая не позволяет нам двигаться, — написала Саша Зверева в соцсетях.
Проливные дожди привели к трагедии на Burning Man: во время фестиваля
Несмотря на трудности, участники фестиваля продолжали удивлять собравшихся своими костюмами и образами.
Из-за непогоды финал Burning Man — сожжение огромной статуи перенесли на ночь понедельника.
5 сентября организаторы сняли запрет на выезд гостей. Вереница автомобилей выстроилась в огромную пробку, уходящую за горизонт.