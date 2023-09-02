Его умоляли на коленях: история скандала с сотрудником «Уральских авиалиний», который не пускал людей в самолет

— Я столкнулась с ситуацией, когда чемодан не влетает, но влезает в калибратор. Сотрудник сказал, что раз чемодан входит несвободно, нужно доплачивать за ручную кладь 3500 рублей, — рассказала одна из пассажирок.



Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с Ильдаром Латыповым и пассажиркой рейса Москва — Чита, которой по требованию сотрудника «Уральский авиалиний» пришлось выложить дополнительные деньги. Смотрите видеосюжет и делайте свои выводы по поводу того, кто в этой истории неправ.

Если коротко: со слов Ильдара Латыпова, с рейсов снимают только тех, кто «ведет себя деструктивно». Деструктивным поведением он считает случаи, когда «пассажиры орут и угрожают взорвать самолет». Видео в интернете называет нарезками, в которых реальность искажена. В ходе разговора он упомянул, что не пропустил только одного пассажира, агрессивную женщину, которая кричала и материлась.

