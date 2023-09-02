Его умоляли на коленях: история скандала с сотрудником «Уральских авиалиний», который не пускал людей в самолет

Больше года в московском аэропорту Домодедово сотрудник «Уральских авиалиний» Ильдар Латыпов заставлял пассажиров платить за ручную кладь, даже если она подходила по габаритам. По интернету разлетелись видеоролики, где люди умоляют его пропустить их на рейс, но тот требует денег. По словам пассажиров, тех, кто отказывались раскошеливаться, реально не пропускали на борт.
— Я столкнулась с ситуацией, когда чемодан не влетает, но влезает в калибратор. Сотрудник сказал, что раз чемодан входит несвободно, нужно доплачивать за ручную кладь 3500 рублей, — рассказала одна из пассажирок.
Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с Ильдаром Латыповым и пассажиркой рейса Москва — Чита, которой по требованию сотрудника «Уральский авиалиний» пришлось выложить дополнительные деньги. Смотрите видеосюжет и делайте свои выводы по поводу того, кто в этой истории неправ.
Если коротко: со слов Ильдара Латыпова, с рейсов снимают только тех, кто «ведет себя деструктивно». Деструктивным поведением он считает случаи, когда «пассажиры орут и угрожают взорвать самолет». Видео в интернете называет нарезками, в которых реальность искажена. В ходе разговора он упомянул, что не пропустил только одного пассажира, агрессивную женщину, которая кричала и материлась.
Пресс-служба аэропорта Домодедово ответила редакции MSK1.RU, что сотрудник не имеет к ним отношения. Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» в разговоре с корреспондентом уточнила: «Можно я воздержусь от комментариев в этой ситуации?»
После резонанса, вызванного публикациями MSK1.RU, Ильдара Латыпова отстранили от работы. Теперь Генпрокуратура будет проверять, нарушал ли этот сотрудник «Уральских авиалиний» права пассажиров, купивших билеты на рейсы этой авиакомпании.