Минобороны сообщило о сложностях на двух направлениях: новости СВО за 1 сентября

Беспилотники атаковали сразу несколько регионов России

1 сентября сразу несколько регионов попали под атаку БПЛА. Об атаке на Курчатов в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.



— Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет, — заявил Роман Старовойт.



Глава региона также добавил, что падение второго беспилотника, о котором сообщалось ранее, не подтверждено.

