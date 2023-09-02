Минобороны сообщило о сложностях на двух направлениях: новости СВО за 1 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 сентября.
Беспилотники атаковали сразу несколько регионов России
1 сентября сразу несколько регионов попали под атаку БПЛА. Об атаке на Курчатов в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
— Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет, — заявил Роман Старовойт.
Глава региона также добавил, что падение второго беспилотника, о котором сообщалось ранее, не подтверждено.
Атаки дронов также были подтверждены: в Московской области мэром Москвы Сергеем Собяниным, в Пскоской области главой региона Михаилом Ведерниковым, в Белгородском районе губернатором Вячеславом Гладковым и под Брянском главой региона Александром Богомазом.
В Курске приговорили к 15 годам мужчину, который планировал теракт в городе
Второй западный окружной военный суд приговорил Рамазана Муртузова на 15 годам лишении свободы. Гражданин России планировал теракт на вокзале или в торговом центре города.
— Путем частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев, — передает ТАСС.
Мужчина полностью признал вину после задержания. Он заявил, что его завербовала СБУ.
В прифронтовых районах предложили ввести новые формы обучения
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила внедрить новые формы обучения для школьников из районов, которые обстреливаются со стороны ВСУ.
— Печальный факт, что большая часть ДНР не может пока перейти на очную форму обучения, потому что это постоянная опасность, даже когда мы были, были обстрелы, — заявила Львова-Белова.
Она заявила, что несколько лет дистанционного обучения негативно сказывается как на учениках, так и на родителей. В качестве альтернативы омбудсмен предложила программу «Послезавтра», которая работает для подростков из Донбасса и приграничных территорий, где дети не только работают со специалистами-психологами, занимаются профориентацией, но и знакомятся с программами вузов.
На Украине планируют увеличить военный сбор в три раза
Министерство финансов Украины разработало законопроект о повышении военного сбора. По новому закону с января 2024 года военный сбор вырастет с 1,5% до 4,5% на время действия военного положения. Информацию об изменениях опубликовал украинский экс-премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале.
Он отмечает, что повышение налогов и других сборов — единственный шанс хоть как-то повысить дефицит бюджета для украинских властей.
Проект закона отправлен на изучение в ведомства. Если он вступит в силу, то в 2024 году бюджет Украины сможет получить 8,4 млрд гривен.
Минобороны сообщило о сложностях на двух направлениях
В Минобороны рассказали, что на этой неделе сложилась сложная ситуация на донецком и запорожском направлениях.
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— В течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. На запорожском направлении Вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений, — заявили в Минобороны РФ.
Ведомство также отметило, что в результате действий военнослужащих Запорожской группировки войск все атаки противника были отражены.