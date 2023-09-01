Как сельская драка с участником СВО превратилась в статью о дискредитации российской армии

Зырянова искали оперативники и весь личный состав нерчинско-заводского пункта — в лесных массивах, домах и строениях близлежащих сел. Он сдался сам. В краевой прокуратуре 13 августа сообщили, что Иван Зырянов вышел на связь с прокурором района, тот уговорил его сдаться, не препятствовать следствию, и сам проводил в отделение полиции.



Как Иван оказался в компании Сергея Пискарева и Владислава Александрова, его брат не знает. Говорит, что с Пискаревым тот не общался. А в день конфликта, 5 августа, был на площади, но никуда не вмешивался:



— Они были в одном месте — вот этот крытый рынок. Я так понимаю, молодежь вся находилась там, а Иван поодаль был, где гостиница. Он даже не знал, кто подъехал. Вроде бы слышал, что ему кричали: «А ты чего там стоишь?» Он: «Идите на хрен». Иван там с девчонками стоял — я не знаю, с кем. Потом он развез их по домам. Брат говорит, что не выпивал в тот вечер. Он мне звонил: «Меня тут тоже приписали». Его чуть ли не крайним сделали. Я вообще не знаю, кто как избивал. От этого человека (Михаила Таскина. — Прим. авт.) народ испытывал вред, а сейчас то ли еще будет. Ты приехал — сядь дома и сиди, потому что у тебя столько в прошлом. Даже те, кто его сторону принимают, они его не знают, кто он, слепо принимают одну сторону. Деревня же молвой живет: в каждый дом надо идти и спрашивать каждого. Были очевидцы, и многие сейчас начинают: «Да вот, мы раньше уехали». Никто не хочет быть свидетелями — ни косвенно, никак.