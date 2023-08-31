Жителей и туристов эвакуируют военными кораблями: посмотрите, что сильные дожди натворили в Приморье

В Приморье разбираются с последствиями тайфуна. Вода смыла дома, мосты и дороги. Из-за разгула стихии около 40 населенных пунктов оказались отрезаны от мира. На одной из трасс чудом удалось избежать трагедии — в образовавшуюся пропасть свалилась машина. Людям, находящимся внутри авто, удалось зацепиться за дерево и выбраться из салона.

