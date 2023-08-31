Жителей и туристов эвакуируют военными кораблями: посмотрите, что сильные дожди натворили в Приморье

В Приморье разбираются с последствиями тайфуна. Вода смыла дома, мосты и дороги. Из-за разгула стихии около 40 населенных пунктов оказались отрезаны от мира. На одной из трасс чудом удалось избежать трагедии — в образовавшуюся пропасть свалилась машина. Людям, находящимся внутри авто, удалось зацепиться за дерево и выбраться из салона.
Какие разрушения принесла в край стихия и как борются с ее последствиями — смотрите в видео выше.
На курортах Хасанского района заложниками циклона стали местные жители и сотни туристов. Для их эвакуации запросили помощь Тихоокеанского флота. Людей собрали в Зарубино, откуда 31 августа начали вывозить во Владивосток на большом десантном корабле.
В августе Приморский край топит уже не первый раз. 25 числа в крае ввели режим ЧС федерального характера, в 21 районе введен режим регионального ЧС, при котором пострадавшим положены выплаты: 50 тысяч рублей при частичной потере имущества и 100 тысяч рублей при полной утрате имущества первой необходимости.
Количество осадков, выпавших в Приморье в августе, стало рекордным —