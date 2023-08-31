Родинки помогли встретить любовь. Как живет девушка, 80% тела которой покрыто родимыми пятнами

Беатрис Пульезе родилась с редким заболеванием кожи — ее тело на 80% покрыто пигментными пятнами. Из-за внешней особенности в детстве Беатрис часто сталкивалась с нападками сверстников.
— В школе, кажется, в первом классе, один мальчик сказал, что не хочет находиться рядом со мной, потому что я похожа на обезьяну из-за своей кожи, — рассказала Беатрис.
Что помогло девушке принять себя и как благодаря родинкам она нашла свое счастье — смотрите в коротком видео выше.
Чтобы избавиться от родимых пятнен, с шести месяцев ей делали ежегодно по две операции по пересадке кожи. После каждой Беатрис долго восстанавливалась. В 2008 году девушка решила — довольно, она больше не будет прибегать к помощи хирургов и полюбит себя со всеми особенностями.
Родимые пятна не помешали девушке устроить свою личную жизнь, даже наоборот. Необычную Беатрис на футбольном матче заметил юноша, а через три года он стал ее мужем.
— Я говорил ей, что, если бы у нее не было этих пятен, я бы на нее не обратил внимания. Думаю, именно это меня в ней и привлекло, — говорит супруг Беатрис Фелипе Коробофф.
Сейчас своим примером Беатрис помогает другим людям, страдающим меланоцитарным невусом, принять и полюбить себя.