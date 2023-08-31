Родинки помогли встретить любовь. Как живет девушка, 80% тела которой покрыто родимыми пятнами

— В школе, кажется, в первом классе, один мальчик сказал, что не хочет находиться рядом со мной, потому что я похожа на обезьяну из-за своей кожи, — рассказала Беатрис.



Что помогло девушке принять себя и как благодаря родинкам она нашла свое счастье — смотрите в коротком видео выше.

