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Крушение самолета Пригожина

В Москве хоронят Дмитрия Вагнера Уткина — правую руку Пригожина

С командиром ЧВК «Вагнер» простятся на Мытищинском мемориальном кладбище

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Прибывающие на кладбище автомобили досматривают с собаками

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Сегодня на Мытищинском мемориальном кладбище пройдут похороны Дмитрия Вагнера Уткина — командира ЧВК «Вагнер», считавшегося правой рукой бизнесмена Евгения Пригожина. Как сообщают корреспонденты MSK1.RU, усиление у кладбища в Мытищах заметили с самого утра — дежурят сотрудники полиции, а приезжающие машины досматривают с собаками. Информацию о том, что на Мытищинском мемориальном кладбище сегодня простятся с командиром ЧВК «Вагнер», MSK1.RU подтвердили приехавшие на похороны люди.

Дмитрий Уткин — подполковник запаса, профессиональный военный, до 2013 года — командир дислоцированного в Печорах Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН Главного разведывательного управления Минобороны. После увольнения в запас работал в Moran Security Group, частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах. Когда менеджеры MSG в 2013 году организовали «Славянский корпус» и отправили его в Сирию защищать Башара Асада, участвовал в этой провальной экспедиции. С 2014 года — командир собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование ЧВК «Вагнер».

Ранее мы подробно рассказывали о том, кто такой Дмитрий Уткин. MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о том, как проходят похороны командира ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 августа самолет, в котором находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Все, кто находился на борту, в том числе три члена экипажа и семь пассажиров, включая командира ЧВК «Вагнер» и личную охрану Пригожина, погибли. Позднее гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердил Следственный комитет. Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище.

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