В Москве хоронят Дмитрия Вагнера Уткина — правую руку Пригожина

Сегодня на Мытищинском мемориальном кладбище пройдут похороны Дмитрия Вагнера Уткина — командира ЧВК «Вагнер», считавшегося правой рукой бизнесмена Евгения Пригожина. Как сообщают корреспонденты MSK1.RU, усиление у кладбища в Мытищах заметили с самого утра — дежурят сотрудники полиции, а приезжающие машины досматривают с собаками. Информацию о том, что на Мытищинском мемориальном кладбище сегодня простятся с командиром ЧВК «Вагнер», MSK1.RU подтвердили приехавшие на похороны люди.
Дмитрий Уткин — подполковник запаса, профессиональный военный, до 2013 года — командир дислоцированного в Печорах Псковской области
Ранее мы подробно рассказывали о том, кто такой Дмитрий Уткин. MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о том, как проходят похороны командира ЧВК «Вагнер».
Вечером 23 августа самолет, в котором находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Все, кто находился на борту, в том числе три члена экипажа и семь пассажиров, включая командира ЧВК «Вагнер» и личную охрану Пригожина, погибли. Позднее гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердил Следственный комитет. Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище.