В Москве хоронят Дмитрия Вагнера Уткина — правую руку Пригожина

Вечером 23 августа самолет, в котором находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Все, кто находился на борту, в том числе три члена экипажа и семь пассажиров, включая командира ЧВК «Вагнер» и личную охрану Пригожина, погибли. Позднее гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердил Следственный комитет. Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище.