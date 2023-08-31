В Киеве оценили возможность мирных переговоров: новости СВО за 30 августа

Пять регионов России атаковали беспилотники

Десятки дронов атаковали территорию России в ночь на 30 августа. Первые сообщения Минобороны о сбитых беспилотниках стали появляться около 02:00 мск и продолжались до утра.



Сперва дроны атаковали Псковскую область, затем ведомство отчиталось о сбитых БПЛА в Брянской и Орловской областях, а еще через полчаса поступила информация об атаке на Калужскую область. Также Минобороны РФ отчиталось о сбитых дронах над Рязанской областью и Подмосковьем.

