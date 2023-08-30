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«Как извержение вулкана»: страшный пожар в Геленджике тушат уже сутки — кадры с места ЧП

На горящий лес сбросили 300 тонн воды, но окончательно сбить пламя пока не удалос

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Сотни людей уже более суток тушат лесной пожар в Геленджике

Видео: Городские порталы

В Геленджике уже сутки горит лес: огонь охватил 118 гектаров (к полудню площадь пожара сократилась до 30 га). Пожар тушат 500 человек и 90 спецмашин, в том числе два вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200. По предварительным данным, огонь мог разгореться из-за 40-летнего местного жителя: он обжигал в костре кабель, чтобы сдать его на металлолом. В результате загорелась лесная подстилка.

Как сейчас выглядит место ЧП и что говорят жители Геленджика — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Всего на лес сбросили более 300 тонн воды, но окончательно потушить пожар пока не удалось.

Волонтеры выложили несколько кадров с места пожара. В лесу, судя по фото, всё выгорело.

Наши коллеги из 93.RU ведут онлайн-репортаж с места ЧП.

ГеленджикПожарГорит лес
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