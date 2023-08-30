«Как извержение вулкана»: страшный пожар в Геленджике тушат уже сутки — кадры с места ЧП

Всего на лес сбросили более 300 тонн воды, но окончательно потушить пожар пока не удалось.

Волонтеры выложили несколько кадров с места пожара. В лесу, судя по фото, всё выгорело.

Наши коллеги из 93.RU ведут онлайн-репортаж с места ЧП.