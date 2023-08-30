«Как извержение вулкана»: страшный пожар в Геленджике тушат уже сутки — кадры с места ЧП

В Геленджике уже сутки горит лес: огонь охватил 118 гектаров (к полудню площадь пожара сократилась до 30 га). Пожар тушат 500 человек и 90 спецмашин, в том числе два вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200. По предварительным данным, огонь мог разгореться из-за
Как сейчас выглядит место ЧП и что говорят жители Геленджика — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Всего на лес сбросили более 300 тонн воды, но окончательно потушить пожар пока не удалось.
Волонтеры выложили несколько кадров с места пожара. В лесу, судя по фото, всё выгорело.
Наши коллеги из 93.RU ведут онлайн-репортаж с места ЧП.