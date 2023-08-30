«Прощание» в пустом зале и другие мистификации. Как Пригожин водил всех за нос даже с того света

В составе кортежа были три траурных автобуса и два черных автомобиля, в том числе тот самый BMW 760 с номером 377. Машины замерли у аллей, где хоронят военнослужащих. За прибывшими пристально наблюдали полицейские.



— На Белоостровском товарищ из «Вагнера» сказал по телефону: «Тело привезли», а мне — что в течение часа-полутора приедет их руководство, — передавал с места корреспондент «Фонтанки».



Однако события на Белоостровском приняли уже ожидаемо неожиданный поворот. Постояв пару минут у административного здания, катафалки покинули кладбище, но перед этим двое мускулистых мужчин возложили пышные букеты свежих цветов на могилы своих товарищей.

Северное кладбище

Ко въезду на Северное кладбище в Выборгском районе в девять утра также прибыли полицейские автомобили, но на его территории долгое время ничего не происходило. В половине двенадцатого здесь заметили Mercedes Алены Можар, которая, по данным «Фонтанки», связана с компаниями Пригожина, кормившими армию. Можар значится в украинском санкционном списке вместе с одним из ключевых командиров «ЧВК Вагнер» Валерием Чекаловым с позывным «Ровер».

