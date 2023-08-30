В Крыму отменяют школьные линейки: новости СВО за 29 августа

В Крыму отменяют школьные линейки

Праздничные линейки в День знаний в Крыму проведут только для первоклассников и выпускников. Как заявил глава Крыма Серей Аксенов, такое решение принято в целях безопасности.



— Праздничные линейки в крымских школах 1 сентября пройдут только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, — написал Аксенов в телеграм-канале.

Ограничения связаны с безопасностью детей — в регионе по-прежнему остается «желтый» уровень террористической опасности.

