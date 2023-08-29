Мужчину вызвали в военкомат по телефону. Это законно?

Штрафы для тех, кто игнорирует требования военкомата, как раз подняли совсем недавно — в июле соответствующие поправки в закон подписал Владимир Путин, они вступят в силу 1 октября этого года. За неявку без уважительной причины теперь будут штрафовать на сумму от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (раньше эта сумма составляла максимум 3 тысячи рублей). Выросли и другие штрафы, касающиеся взаимодействия военнообязанных и военкомата: например, за порчу военного билета или уклонение от медосмотра. Подробнее об этом законе мы рассказывали ранее.