Мужчину вызвали в военкомат по телефону. Это законно?

В регионах России рассылают повестки в военкомат для получения мобилизационного предписания. В середине августа такие повестки получили жители Красноярского края, Ярославской и Саратовской областей, информация о повестках стала поступать и из Москвы. Причем уведомление пришло своеобразно: жительница столицы рассказала, что ее мужа оповестили о необходимости явиться в военкомат по телефону.
— Ему позвонили из военкомата две недели назад и сказали, что удостоверение военнослужащего наконец готово. И что параллельно пришла повестка, — рассказала женщина корреспонденту MSK1.RU. — Может быть, она пришла в бумажном виде в Калугу, где он прописан, но мы не знаем, поэтому сказали по телефону.
О том, с какой целью пришла повестка, москвичка не сказала, но она переживает, что мужа могут мобилизовать. Прежде он уже бывал в зоне спецоперации — в октябре прошлого года пошел добровольцем в «Ахмат». Однако, как объясняют юристы, участие в СВО в качестве добровольца никак не влияет на вероятность того, что военкомат пришлет повестку.
— Военкомат может прислать повестку кому угодно и тогда, когда посчитает нужным, — говорит юрист Евгений Крылов. — Это может быть повестка для сверки документов воинского учета, например. Вне зависимости от того, служил человек или нет.
Что касается уведомления о повестке по телефону, то такое уведомление еще нельзя назвать «вручением».
— Извещение телефонограммой всё еще незаконно. Повестки вручаются либо лично, либо, с учетом нового закона, заказным письмом и в электронном виде в реестре повесток, который еще не заработал, — говорит Крылов.
Когда начнет действовать реестр, пока неясно — точные даты в Правительстве не называли, в Минцифры только говорили, что планируется запустить его к осеннему призыву, который обычно стартует первого октября. В прошлом году его отложили до ноября из-за начала частичной мобилизации, но в этом году такие планы пока не озвучивались.
Хотя закон не предусматривает вручение повестки по телефону, звонить военнообязанным военкомату не запрещено. Другое дело, что такой звонок не накладывает на него никаких обязательств — это просто уведомление о том, что повестка сформирована и надо бы ее получить. Когда реестр заработает и повестка будет автоматически считаться врученной через семь дней после размещения в нём, это поможет не пропустить ее и указанную в ней дату явки в военкомат, избежав таким образом штрафов и ограничений.
Штрафы для тех, кто игнорирует требования военкомата, как раз подняли совсем недавно — в июле соответствующие поправки в закон подписал Владимир Путин, они вступят в силу 1 октября этого года. За неявку без уважительной причины теперь будут штрафовать на сумму от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (раньше эта сумма составляла максимум 3 тысячи рублей). Выросли и другие штрафы, касающиеся взаимодействия военнообязанных и военкомата: например, за порчу военного билета или уклонение от медосмотра. Подробнее об этом законе мы рассказывали ранее.