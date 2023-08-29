Кто такой «Макар», который отвечал у Пригожина за кадры и был с ним в одном самолете. Всё, что известно о тезке главы ЧВК «Вагнер»

Несмотря на эту непростую историю с отцом, Евгений Макарян 8 лет назад решил поступить на службу в МВД. По данным источника 74.RU в правоохранительных органах, 15 января 2015 года он был прикреплен к участковому пункту полиции № 3 в качестве стажера. А затем стал участковым, но проработал недолго — спустя год, в звании младшего лейтенанта, Макарян подал рапорт на увольнение.

Бывший сослуживец рассказал 74.RU, что работа участковым в Магнитогорске Евгению не подошла, ближе по духу ему были подразделения вроде спецназа.

