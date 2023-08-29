Кто такой «Макар», который отвечал у Пригожина за кадры и был с ним в одном самолете. Всё, что известно о тезке главы ЧВК «Вагнер»

При крушении самолета Евгения Пригожина под Тверью погиб боец ЧВК «Вагнер» из Магнитогорска —
«Хотел всем жуликам морду набить»
Евгений Макарян окончил школу
Ранее СМИ писали, что отец разбившегося вагнеровца — это известный в Магнитогорске предприниматель Вардан Макарян, который подвергся уголовному преследованию за убийство. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, но адвокату удалось добиться отправки дела на пересмотр. В апреле
Несмотря на эту непростую историю с отцом, Евгений Макарян 8 лет назад решил поступить на службу в МВД. По данным источника 74.RU в правоохранительных органах, 15 января 2015 года он был прикреплен к участковому пункту полиции
Бывший сослуживец рассказал 74.RU, что работа участковым в Магнитогорске Евгению не подошла, ближе по духу ему были подразделения вроде спецназа.
— Давно уже это было, я сам несколько лет не работаю [в полиции]. Но помню, что работа участковым была ему не в радость, он всегда хотел всем жуликам морду набить. Любил спорт — занимался боксом, самбо, — вспоминает бывший коллега. — Почему ушел в ЧВК? Всё из-за денег, заработной платы [в полиции] было ему недостаточно.
По информации из открытых источников, в марте 2016 года Евгений Макарян заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отбыл в Сирию. Там в январе 2017 года он попал под обстрел и получил ранение левого бедра. Восстановившись, продолжил службу в рядах ЧВК и стал приближенным основателя «Вагнера» Евгения Пригожина.
У магнитогорца было три позывных — «Макар», «Макарыч» и «Баварец». По последнему позывному боец знаком челябинским вагнеровцам, с которыми беседовал журналист 74.RU.
В открытых источниках говорится, что на момент гибели Макарян входил в совет командиров ЧВК. Отвечал за набор кадров и организацию тренировочных лагерей. В телефонных книжках своих коллег значился как: «Нач.кадров» «Евгений (кадры)», «Куратор», «Командир». Являлся одним из приближенных к Евгению Пригожину.
«Он сам выбрал этот путь»
О гибели земляка председатель «Союза армян» в Магнитогорске Гурген Симонян узнал сразу после авиакатастрофы. Они были знакомы лично, глава союза поделился с 74.RU архивным фото, на котором за столом сидит Евгений Макарян. Фото было сделано в конце нулевых.
— Я же руководитель «Союза армян» города Магнитогорска, сразу был проинформирован об этом событии, в первый же день, — рассказал Гурген Симонян. — Город маленький, все друг друга знаем, давно живем. Давно общаемся. Его многие знали, он спортом занимался, крепкий был парень. Жалко, что возраст такой, он не пожил даже. У человека же семья, дети — такие цели. Но, к сожалению, времена у нас сейчас тяжелые. Никто от этого не застрахован. Просто жалко. Но он сам выбрал этот путь. И мы же его спрашивали, когда он приезжал: «Ну что, как?» Он отвечал: «Да нормально, мне нравится».
Напомним, самолет Пригожина Embraer разбился вечером в среду, 23 августа, в Тверской области. На борту было три члена экипажа и семь пассажиров — высшее руководство частной военной компании «Вагнер», все погибли. СК официально подтвердил смерть основателя ЧВК Евгения Пригожина.
Погибшая стюардесса Кристина Ядревская, работавшая на разбившемся бизнес-джете, была старшей сестрой заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Ранее мы рассказали об их семье.
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О том, где пройдут похороны Пригожина и его команды, выясняла «Фонтанка». Перед центральными воротами Серафимовского кладбища к вечеру 28 августа установили рамки металлодетектора. По всей видимости, таким образом идет подготовка к похоронам погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Евгения Пригожина.