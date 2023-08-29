«Вызывает паранойю и страхи»: эксперты по безопасности рассказали о страшном вирусе, поражающем iPhone

При этом после заражения и первоначальное сообщение, и зараженное вложение удаляются из системы, не оставляя для пользователя никаких следов.

— У этой платформы появляется полный контроль над операционной системой, — говорит специалист. — Она имеет доступ ко всем данным на устройстве, ко всей аппаратуре, к микрофону, к камере. И дальше уже по команде от оператора с удаленного центра управления может делать что угодно.