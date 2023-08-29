Зеленский рассказал, когда Украина может лишиться поддержки Запада: новости СВО за 28 августа

Уклонистов будут лишать приобретенного гражданства РФ

В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от мобилизации и постановки на воинский учет. Проект внес зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.



— Законопроектом предлагается мера в виде прекращения гражданства Российской Федерации в случае, если лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации, не встали на воинский учет в определенное законодательством Российской Федерации время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации, — говорится в пояснительной записке к проекту.

