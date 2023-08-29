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Крушение самолета Пригожина

Стало известно, где похоронили Пригожина

Его самолет разбился в Тверской области 23 августа

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Самолет Пригожина упал вечером 23 августа

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Пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что 29 августа состоялось прощание с погибшим в авиакатастрофе 23 августа главой ЧВК «Вагнер». Оно прошло в Санкт-Петербурге. Посторонних на церемонию не пустили.

— Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате, — пишет телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина». — Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище.

23 августа, около восьми часов вечера по московскому времени, стало известно о крушении частного самолета в Тверской области. В МЧС сообщили, что все, кто был на борту самолета — три члена экипажа и семь пассажиров, погибли. Вскоре стало известно, что крушение потерпел Embraer ERJ-135, который связывают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, а сам Пригожин в это время был на борту. 27 августа Следственный комитет официально подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе после получения результатов молекулярно-генетической экспертизы.

Сейчас Евгений Пригожин известен в первую очередь как глава ЧВК «Вагнер», но помимо этого он еще предприниматель, собственник группы компаний «Конкорд», основатель медиаимперии. Пригожин родился в Ленинграде 1 июня 1961 года, учился в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, но, по его собственным словам, вуз он не окончил. В 1979 году он получил условный срок по статье «Кража». По данным СМИ, в 1981 году он был приговорен Ждановским судом Ленинграда к 12 годам заключения сразу по ряду статей, но получил помилование и в 1990 году вышел на свободу досрочно. Тогда же занялся бизнесом — сам он говорил, что его первым собственным делом стала торговля хот-догами. Будущий ресторанный бизнес начался с открытия в 1995 году на Васильевском острове бара-магазина «Винный клуб», позже появились еще несколько ресторанов — в одном из них Владимир Путин обедал с Жаком Шираком, а год спустя — с Джорджем Бушем. В то же время Пригожин развивал собственный кейтеринг, а в нулевые параллельно занялся строительным бизнесом.

В 2013 году появилась информация о принадлежащей Пригожину компании «Агентство интернет-исследований», получившее неформальное название «фабрика троллей», однако пресс-служба «Конкорда» отрицала связь предпринимателя с этой организацией. В 2019 году появилась медиагруппа «Патриот», куда вошли Федеральное информационное агентство (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News. Евгений Пригожин возглавил ее попечительский совет, но финансовое участие бизнесмена в проекте также отрицалось.

В 2014 году была основана частная военная компания «Вагнер», принимавшая участие в боевых действиях на востоке Украины, а затем в Сирии. Пригожин свою причастность к созданию ЧВК долго отрицал и признал только в 2022 году. Тогда же, после начала спецоперации, имя бизнесмена и название ЧВК стали всё чаще появляться в СМИ, постепенно он стал одним из самых известных лиц СВО. Тогда же активно начал развиваться его конфликт с Минобороны, а в феврале 2023 года Пригожин публично заявил о недовольстве нехваткой боеприпасов в ходе боев за Бахмут (Артемовск).

Своего пика конфликт Евгения Пригожина и Минобороны достиг спустя несколько месяцев. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям вагнеровцев». Минобороны официально опровергло его слова, однако ЧВК «Вагнер» выступила на Москву. Сам Пригожин назвал это мероприятие маршем справедливости, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны. Дело о вооруженном мятеже против Пригожина прекратили.

Евгений ПригожинЧВК ВагнерКрушение самолетаТверская область
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