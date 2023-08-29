Стало известно, где похоронили Пригожина

Пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что 29 августа состоялось прощание с погибшим в авиакатастрофе 23 августа главой ЧВК «Вагнер». Оно прошло в Санкт-Петербурге. Посторонних на церемонию не пустили.
— Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате, — пишет телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина». — Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище.
23 августа, около восьми часов вечера по московскому времени, стало известно о крушении частного самолета в Тверской области. В МЧС сообщили, что все, кто был на борту самолета — три члена экипажа и семь пассажиров, погибли. Вскоре стало известно, что крушение потерпел
Сейчас Евгений Пригожин известен в первую очередь как глава ЧВК «Вагнер», но помимо этого он еще предприниматель, собственник группы компаний «Конкорд», основатель медиаимперии. Пригожин родился в Ленинграде 1 июня 1961 года, учился в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, но, по его собственным словам, вуз он не окончил. В 1979 году он получил условный срок по статье «Кража». По данным СМИ, в 1981 году он был приговорен Ждановским судом Ленинграда к 12 годам заключения сразу по ряду статей, но получил помилование и в 1990 году вышел на свободу досрочно. Тогда же занялся бизнесом — сам он говорил, что его первым собственным делом стала торговля хот-догами. Будущий ресторанный бизнес начался с открытия в 1995 году на Васильевском острове бара-магазина «Винный клуб», позже появились еще несколько ресторанов — в одном из них Владимир Путин обедал с Жаком Шираком, а год спустя — с Джорджем Бушем. В то же время Пригожин развивал собственный кейтеринг, а в нулевые параллельно занялся строительным бизнесом.
В 2013 году появилась информация о принадлежащей Пригожину компании «Агентство интернет-исследований», получившее неформальное название «фабрика троллей», однако пресс-служба «Конкорда» отрицала связь предпринимателя с этой организацией. В 2019 году появилась медиагруппа «Патриот», куда вошли Федеральное информационное агентство (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News. Евгений Пригожин возглавил ее попечительский совет, но финансовое участие бизнесмена в проекте также отрицалось.
В 2014 году была основана частная военная компания «Вагнер», принимавшая участие в боевых действиях на востоке Украины, а затем в Сирии. Пригожин свою причастность к созданию ЧВК долго отрицал и признал только в 2022 году. Тогда же, после начала спецоперации, имя бизнесмена и название ЧВК стали всё чаще появляться в СМИ, постепенно он стал одним из самых известных лиц СВО. Тогда же активно начал развиваться его конфликт с Минобороны, а в феврале 2023 года Пригожин публично заявил о недовольстве нехваткой боеприпасов в ходе боев за Бахмут (Артемовск).
Своего пика конфликт Евгения Пригожина и Минобороны достиг спустя несколько месяцев. Вечером