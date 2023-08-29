Стало известно, где похоронили Пригожина

Сейчас Евгений Пригожин известен в первую очередь как глава ЧВК «Вагнер», но помимо этого он еще предприниматель, собственник группы компаний «Конкорд», основатель медиаимперии. Пригожин родился в Ленинграде 1 июня 1961 года, учился в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, но, по его собственным словам, вуз он не окончил. В 1979 году он получил условный срок по статье «Кража». По данным СМИ, в 1981 году он был приговорен Ждановским судом Ленинграда к 12 годам заключения сразу по ряду статей, но получил помилование и в 1990 году вышел на свободу досрочно. Тогда же занялся бизнесом — сам он говорил, что его первым собственным делом стала торговля хот-догами. Будущий ресторанный бизнес начался с открытия в 1995 году на Васильевском острове бара-магазина «Винный клуб», позже появились еще несколько ресторанов — в одном из них Владимир Путин обедал с Жаком Шираком, а год спустя — с Джорджем Бушем. В то же время Пригожин развивал собственный кейтеринг, а в нулевые параллельно занялся строительным бизнесом.