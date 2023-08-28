«Здесь не трудно и можно заработать»: гастарбайтер из Ташкента — о жизни после переезда в Россию

Парень еще не очень хорошо говорит по-русски, поэтому подбирает слова, а в паузах добродушно улыбается.



Синдор нашел работу в сфере ЖКХ — теперь наводит чистоту в бизнес-центре на Таганке. Встает рано — в 5 часов утра. На неделе у него всего один выходной день.



— Я дворник, занимаюсь уборкой. Эта работа тяжелая, очень. Но я люблю свою работу, мне нравится. В ней нет ничего плохого, и мне нечего стыдиться. В месяц я зарабатываю 50 тысяч рублей.



Последние потрясения в российской экономике затронули и приезжих. Молодой человек объяснил, что теперь его доходы упали, хотя зарплата в рублях осталась прежней.

