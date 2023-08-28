«Здесь не трудно и можно заработать»: гастарбайтер из Ташкента — о жизни после переезда в Россию

Многих россиян проблема мигрантов волнует куда больше, чем многие другие. Жаркие дискуссии разворачиваются вокруг отъезда гастарбайтеров после падения курса рубля, ведь не секрет, что многие приехали именно для того, чтобы заработать денег. Отношение к ним у россиян двоякое: кто-то говорит про чемодан-вокзал, а кто-то переживает, что дворы убирать будет некому.
Журналисты MSK1.RU же решили узнать у самих мигрантов, как им живется в нашей стране, и с чем приходится сталкиваться.
— Я переехал из Ташкента в Россию совсем недавно. Та зарплата, которую я бы получал в Ташкенте, она очень небольшая. Этих денег недостаточно, поэтому я здесь. А в России много денег! Если работать — то можно нормально тут заработать. Когда я приехал, мне хватало, — объяснил Синдор Абдурасулов.
Парень еще не очень хорошо говорит по-русски, поэтому подбирает слова, а в паузах добродушно улыбается.
Синдор нашел работу в сфере ЖКХ — теперь наводит чистоту в бизнес-центре на Таганке. Встает рано — в
— Я дворник, занимаюсь уборкой. Эта работа тяжелая, очень. Но я люблю свою работу, мне нравится. В ней нет ничего плохого, и мне нечего стыдиться. В месяц я зарабатываю 50 тысяч рублей.
Последние потрясения в российской экономике затронули и приезжих. Молодой человек объяснил, что теперь его доходы упали, хотя зарплата в рублях осталась прежней.
— Здесь доллар высокий стал, поэтому денег стало меньше и уже не так хватает, как раньше, — уточнил трудовой мигрант. — Поэтому я думаю заниматься другой работой.
Однако на родину Синдор возвращаться в ближайшее время не собирается. Даже несмотря на падение курса доллара. Но в целом, говорит, если рубль не окрепнет, то намерен уезжать.
— Пока не знаю, не решил еще, оставаться или на родину ехать. Я хочу остаться еще на несколько месяцев в России и посмотреть, как и что будет дальше. А потом когда-нибудь я вернусь на родину, — сказал молодой человек.
Синдор говорит, что адаптироваться в новом месте не так уж трудно, особенно когда есть близкие и друзья. Молодой человек признался, что с негативом встречаться не доводилось.
— В России жить не трудно, особых проблем нет. Никто ничего плохого мне не делал и не говорил. Только с полицией проблем много. Они часто устраивают облавы на мигрантов. Я не хотел бы с ними общаться.
А обычные люди ничего плохого мне не делали и даже слова плохого никто не сказал. В России много хороших людей, у меня есть хорошие товарищи на работе, братья, соседи. Моя мама тоже здесь живет, она тоже работает, поэтому я не один, — уточнил парень.
Как и многие молодые люди в Узбекистане, Синдор уехал в Россию на заработки для того, чтобы обеспечить будущее — накопить денег на свадьбу и начало семейной жизни.
— На родине у меня нет жены или девушки, я еще не вступал в брак. В будущем я хочу жениться, и поэтому мне надо накопить на это денег. Свадьба очень дорогая. В Узбекистане на той (церемонию бракосочетания. — Прим. ред.) нужно
В России несколько дней обсуждают падение национальной валюты. Разговоры пошли после того, как доллар перешел отметку в 100 рублей. От такого курса из страны начали сбегать даже гастарбайтеры.
Ранее мы вспомнили о том, что говорили нам до этого экономисты: они рассказывали, что грозит россиянам, если курс поднимется выше 100 рублей. Эксперты успокаивают — отметка в 100 рублей за доллар в первую очередь психологическая. Собрали для вас также подборку мемов из социальных сетей про курс доллара.
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