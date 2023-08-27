«Не ломайте мне жизнь»: вагнеровец, осужденный за убийство супружеской пары, вернулся домой героем СВО

Дмитрию С. было 27 лет, когда его осудили за тяжкое преступление. Вместе с подельником он расправился с двумя жителями деревни Песчанка в Красноярском крае —
Дмитрия отправили в колонию строгого режима на 20 лет, но он отбыл только половину срока. Недавно мужчина вернулся в родную деревню героем спецоперации. У него появились свои медали и планы на жизнь.
— Пожалуйста, не ломайте мне жизнь, — попросил он журналистов. — Это всё прошлая делюга. Да, я сделал это, но уже не повернуть. Зачем вы меня трогаете? Мне что, в петлю лезть или опять на [спецоперацию] ехать? Я хочу, чтобы просто всё забылось. Просто оставьте нас в покое.
Как живет вагнеровец после возвращения со спецоперации, почему он стал гордостью своего отца и как к нему относятся односельчане — смотрите в видео чуть выше.
Ранее наши коллеги из NGS24.RU опубликовали большую статью с подробным рассказом о жертвах преступления и комментариями односельчан.